新冠肺炎疫情衝擊國內經濟活動，產業面臨轉型課題，因此全國商業總會、中小企業信用保證基金與中華電信19日宣布共同簽署「商業三資大聯盟」合作備忘錄（MOU），協助企業資源、資金、資通訊一舉到位。

信保基金表示，這次三方簽MOU結盟，將提供商總轄下各產業全國性商業聯合公會約150萬名企業主，信保基金融資保證服務與中華電信ICT資通訊技術服務。企業未來可透過「商業三資大聯盟」網站平台，有效進行鏈結，加速企業取得資源、資金與資通訊，三資一舉到位，協助企業在數位轉型之路，快速取得整體解決方案，有效掌握商機。

信保基金指出，商總是最高商業團體組織，負有結合商界資源、協助政府推展政策、鏈結國際、掌握先機神聖使命，並長期擔任政府與企業間之平台，以促進國內經濟發展，提升國家競爭力為最主要任務。信用基金是政府中小企業政策的執行單位，也是服務企業融資保證最廣、最深的財團法人組織，以「簡單、快速、實在」的核保原則，積極配合政府各項中小企業政策，提供企業優惠保證，如近期新冠肺炎疫情的紓困振興措施，及青年創業優惠貸款。

至於隨5G時代到來，中華電信積極投入5G創新應用與服務研發，全力推動產業數位轉型與升級，並整合自身資通訊強項，為企業量身打造高彈性、具經濟效益的ICT整體解決方案，提供可靠且值得信賴的寬頻網路、企業雲端服務、企業資安、多元支付、健康雲、語意雲及5G應用服務等，為企業客戶提供專業顧問服務及完善的技術支援，協助企業快速掌握商機、迎接5G新世代。

這次商總、信保基金及中華電信結盟，企業將可透過「商業三資大聯盟」平台，獲得資源媒合、資金融資保證、資通訊整合服務，有效協助企業提升自身產能及效率，協助客戶產業再創新。

(工商 )