單親作業員喝爛醉 撞死賣菜翁遭判刑5年半

23歲的田姓工廠作業員，今年5月間凌晨喝得爛醉，卻仍冒險開車上路，在北斗中山路撞上正騎著腳踏車準備去市場賣菜的李姓老翁，害老翁慘死輪下，彰化地方法院依公共危險罪，盼田男5年6月有期徒刑；全案可上訴。

根據判決書，今年5月3日凌晨，田男與友人飲酒後，開車沿彰化縣北斗鎮中山路由南往北行駛，至中山路二段、復興路口，李姓老翁騎著自行車沿同向慢車道行駛，田男當時時速破百，因酒後精神不佳，竟未減速或閃避，直接以高速從後方追撞。

李翁慘遭撞輾後當場人車倒地，受有頸椎骨折、顱腦胸腹挫傷之傷害，緊急送醫急救後，仍因脊髓併神經性休克於同日凌晨4 時40分宣告不治。而警方到場處理時，田男酒測值高達0.94。

田男辯稱3歲起就由當臨時工的母親獨力拉拔長大，家境不好，在工廠當操作員每個月2萬多元還要負擔家計，心存僥倖犯下大錯十分後悔，但實在無力賠償家屬達成和解；但李翁女兒則駁斥，父親被撞成這樣全家人都很心痛，走後母親天天以淚洗面，田男是家中第3個兒子，還有哥哥，並非一人扛家計，強制汽車責任保險一共賠償380 萬元，這個金額不是很高，被告不能因為是中低收入戶，就僥倖喝酒肇事。

法官審酌，被告酒後駕車上路，罔顧用路人生命及財產安全，被害人應可以享晚年、含飴弄孫，卻因田男過失駕駛行為，生命逝去，造成家屬難以抹滅、無法承受之痛楚，尤其被害人李翁並無任何過失，無端遭被告駕車自後追撞，犯罪情節甚為嚴重，有科處較重之刑的必要；考量被告犯後坦承，卻因雙方對於賠償金額差異甚大，無法達成和解，量處5年6月徒刑。

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(中時 )