女性到男生住處會特別注意房間的哪個角落呢？日前一位男網友在網路上表示，自己在某本男性雜誌上看到，女性到男性住處最在意的是房間的「浴室」，讓他感到相當驚訝。貼文發出後也引起不少討論，就有女網友表示，若浴室不保持整潔「髒絕對先打槍。」

原PO在PTT上以「女生到男生住處會特別注意的房間是」為題說明，自己在雜誌上看到，女生到男生住處會特別注意的不是臥室，也不是廚房、客廳，而是浴室；且從浴室是乾是濕，盥洗用具多寡與擺放等小細節都會特別注意。

男生住處的浴室若是保持整潔，會讓女性替自己加分。(示意圖取自達志影像)

這讓原PO相當驚訝的說「身為男生的我覺得很不可思議」於是發文詢問網友。而貼文發出後許多女性網友紛認同的回應「沒錯！尤其馬桶」、「浴室真的很噁心，看得出衛生習慣」、「因為男生的衛生習慣太差會先看浴廁」、「浴室+1我自己房間超級亂但很認真維持浴室乾燥跟乾淨」不過也有網友表示，無論男女「浴室馬桶，就算去女森房間也是。」

此外也有網友分享自己的經驗，曾有次去到男性友人家中，近到浴室後發現竟沒有牙刷，並好奇的問了對方「好奇問了之後才知道對方認為不用刷牙，漱口就好。」答案令他超級崩潰。

(中時新聞網)