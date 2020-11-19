男子羽球世界球王、日本名將桃田賢斗，去年單季勇奪11場比賽冠軍，憑藉這個史無前例的戰績，改寫了由已經退役的大馬前球王李宗偉保持的單季10冠紀錄。

桃田賢斗早在2016年就被日本視為能在里約奧運撼動大陸霸主地位的重要悍將，可惜2016年4月因為牽涉到賭博事件，導致桃田賢斗遭到日本羽球協會禁賽1年處分。2017年桃田賢斗重返賽場，沒有世界排名的他只能從小比賽開始打起，2018年勇奪世錦賽、印尼公開賽、日本公開賽、丹麥公開賽與大陸公開賽等頂級賽事冠軍，從眾家高手的手中摘下世界球王頭銜。

2019年桃田賢斗更是勢如破竹，參加13場比賽拿下11場賽事冠軍，當中包含了德國、全英、新加坡、亞錦賽、日本、世錦賽、大陸、韓國、丹麥、大陸福州以及年終總決賽冠軍，獲選去年世界羽聯最佳男運動員殊榮如果加上今年的馬來西亞公開賽冠軍，桃田賢斗目前已創下連續8場賽事奪冠紀錄。

桃田賢斗昨日在網路上放了一張收到金氏世界紀錄的證明狀，並且寫著，「這不僅是我的努力成果，更要感謝這些年一路幫助過我的人，我會每天努力訓練，持續進步。」

現年26歲的桃田賢鬥，在2018年9月27日首次登上男單世界第一的寶座，他也是日本羽毛球史上首位男單世界第一。桃田賢鬥被視為當今世界羽壇最優秀的選手，也是東京奧運會男單最大的奪冠熱門。

今年初，桃田賢斗在馬來西亞大師賽奪冠后遭遇車禍，並因此接受了眼部手術，隨即展開長達數月的康復過程，6月桃田賢鬥恢復訓練，備戰明年東京奧運會。

(中時 )