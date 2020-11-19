一對情侶分手之後會有幾種可能呢？一種是老死不相往來，一種是舊情復燃重歸於好。無論如何，分手以後那段低落的時期，你是不是也曾抱著一絲期待，希望前任會回頭來找你求復合？但是星座運勢網站「星座愛情運勢」分享，以下這些星座很有可能說分手就真的分手了，完全沒有挽留的餘地。

▍1.金牛座

不是決意要分手，哪怕吵架、冷戰，要分手的話好幾次到了嘴邊，金牛都會吞回去。因為大多數情況下，他們說出口的話都會說到做到，認定的事情也很難再改變，同理，分手也是。很多金牛分手以後異常的冷靜。雖然還是會難過，但他們會努力說服自己，理智一點。曾經愛過，不代表以後還會再愛。

▍2.獅子座

獅子座分手後反而會想要表現出「我無所謂，分手是你的損失！」跑去喝酒唱歌聚會，還高調發限時動態，總是就是拒絕展現出狼狽傷心的樣子。不就是談個戀愛嘛，好聚好散，揮別錯的才能和對的相逢。獅子座絕對是拒絕笨笨的停在原地，前任？你哪位？

▍3.處女座

處女座分手以後跟平時沒什麼兩樣，該上班上班，該吃飯吃飯。不會發什麼矯情的限時動態，不會呼朋引伴慶祝自己分手快樂，就像什麼都沒有發生一樣。刪除聯繫方式，整理東西，清除對方所有的痕跡，一套動作行雲流水，總結一下就是兩個字「乾脆」。不是冷漠，是因為他們知道，只有大步向前，才能減少痛苦，對彼此都好。

▍4.天蠍座

天蠍座分手會把事情做得很絕，封鎖所有的聯繫方式只是最基本的，後續的動作是，跟前任在一起的合照都刪掉、前任送的東西都扔掉，總之就是跟這個人有關的一切都會被打包丟掉。甚至在離開的時候惡言相向，其實這麼做，並不是想傷害對方，更多的是讓自己徹底死心，別走回頭路。

▍5.射手座

射手座是一個向未來看齊的星座。之前說過很多次，他們非常有自己的想法。雖然多情，但是頭腦非常清醒，他們覺得分手復合不過是又走一遍老路，問題不解決，再重來多少遍都是一樣的結果。雖然當下很痛苦，但未來的路還很長，射手覺得消磨時間在一段錯誤的感情上，是非常不明智的做法，所以還不如當斷則斷，絕不回頭。

【本文轉載自微信官方帳號「星座愛情運勢」（ID：xingzuoaixingyunshi），經星座愛情運勢授權轉載】

(中時新聞網)