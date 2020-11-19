高雄市仁武產業園區19日舉辦「第一期統包工程」動土典禮，高雄市長陳其邁（左五）主持典禮，宣布仁武產業園區完工後，預估將可創造242億元年產值、提供6300個就業機會，帶動高雄產業升級轉型。（林雅惠攝）

眾所矚目的高雄市仁武產業園區19日舉辦「第一期統包工程」動土典禮，高雄市長陳其邁主持典禮，宣布仁武產業園區完工後，預估將可創造242億元年產值、提供6300個就業機會，帶動高雄產業升級轉型，他呼籲產業踴躍投資，讓高雄產業朝智慧轉型方向大邁進。

陳其邁表示，仁武產業園區主要是為了打造高雄成為高階製造中心的基地，包括電子、電腦、印刷電路板及航太科技廠商也因應全球供應鏈重組而急迫需要土地，勢必在產業轉型過程能夠加速加碼投資，讓高雄有更多廠商群聚。

陳其邁指出，園區開發案已經慢了2年時間，所以他上任2個月內，立刻跟台糖協商，讓園區第一期土地獲得行政院支持，同意高雄市政府跟台糖公司加快園區開發進度，顯示中央地方合作，展現行政效率迎接產業升級。

陳其邁說，仁武產業園區總面積為74公頃，其中產業用地佔48公頃，綠化植被面積近20公頃，基地鄰近國道10號，10分鐘到高鐵、30分鐘就可到高雄港及小港機場，是高雄高科技產業轉型的重要基地。

園區未來將結合北高雄研發優勢及南高雄海、空雙港資源，引進電子、電腦、運輸工具、機械、金屬製品等產業，並以低耗能、低污染的高科技產業優先審核，現在投資高雄正對時。

經濟部次長曾文生說，經濟部將積極解決廠商問題，配合高雄市政府打造最友善的投資環境；高雄市經發局表示，昨日動工的第一期統包工程，是以台糖土地範圍優先施工，未來通過審核進駐的業者，可在園區公共工程進行時同步建廠，加速投資企業建廠需求，為高雄注入嶄新產業動能。

(中時 )