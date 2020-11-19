添興窯女主人李秀眺，接掌南投縣世華會長。（廖志晃攝）

南投縣世界華人工商婦女企管協會，19日會長交接，由創會長徐孟榆將印信交給新任會長李秀眺，並將結合全體會友的愛心10萬元，捐贈給南投家扶中心，展現放眼世界，關懷弱勢的精神；立委許淑華也到場見證。

南投縣世界華人工商婦女企管協會，於2019年11月21日，由信織實業公司董事長徐孟榆創會；徐孟榆事業有成，熱心助人，現任南投縣中小企業協會理事長，曾任中華民國工商建設研究會27期負責人、南投縣中小企業榮譽指導員協進會會長，及世華總會執行長。

徐孟榆在總會執行長卸任後，於去年11月21日，結合南投境內各行各業45位工商婦女成立南投分會，成為世華總會第71個分會，秉持總會宗旨、虛心學習並結合在地資源，貢獻才智、互相勉勵，迄今已有61位會員。

南投分會相繼辦理品茶與生活、 新春團拜茶道分享、在春天與咖啡有約、與森林有約、母親節活動、藝術與生活樂陶陶DIY、知性與美麗禮儀講座、父親節與大太陽有約聯歡、中秋節聯歡碳烤晚會及咖啡巧克力企業參訪等。

李秀眺是國內陶藝界翹楚─添興窯第3代女主人，也曾經擔任世華總會執行長及許多社團的負責人。

世界華人工商婦女企管協會，自1994年創立至今已27年，經全球世華姊妹的鼎力參與支持，在海內外僑界受政府與各界讚賞與肯定，目前，全球有74個分會。

世華會以「心懷世界、掌握脈動、建立網絡、發展經貿」為宗旨，團結全球華商婦女，透過世華組織平台以掌握脈動，資源共享與經驗交流，提升華商婦女在全球的經濟競爭力，並且貢獻才幹、知識、能力於社會。

(中時 )