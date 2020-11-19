雲林縣水林鄉79歲林姓老婦，育有2名兒子，長子已過世，56歲次子近日因病辭世，老婦人無力辦理兒子後事，北港警分局蔦松派出所所長吳鎮尼、警員許孟唯得知，立即代為辦理急難救助及馬上關懷申報，並聯繫各慈善團體，「雲林夜市慈愛會」陳鴻榮19日帶來5萬元善款，讓老婦人感謝不已。

吳鎮尼表示，老婦人本身中風且家境清寒，自身不便只能簡單自理，生活過得很困苦，次子過世後，老婦人因喪葬費用無著落憂心不已，派出所了解老婦困境後，聯繫松西村長郭天助，大家出錢出力協助；「心燈行善團」5名成員也到靈堂致意，致贈10萬餘元慰問金。

吳鎮尼說，水林鄉人口外流、老化嚴重，為了讓老婦人生活無後顧之憂，派出所也轉介慈善團體「虎尾幸福團」，持續發送生活物資給老婦人，希望藉由拋磚引玉，讓更多人一起來關心偏鄉弱勢。

老婦人感謝大家的幫忙，對於吳鎮尼主動號召慈善團體出錢出力，並與母親、女兒一起擔任愛心送貨員，更是連聲道謝，讓她感到社會處處有溫情。

(中時 )