網路正妹「機機‧林少榆」畢業於師大機電系，，時常在社群平台分享生活點滴，被網友譽為「理工女神」；今年初她前往澳洲為期1年的旅行，最近她體驗當地的背包客棧，睡8人房竟只穿真理褲，火辣曲線全被看光，粉絲一看直喊「太犯規，讓人怎麽睡」。

林少榆從2月赴澳洲旅行後，不時會在臉書和IG分享當地有趣的人事物，也樂於體驗不同文化，日前她選擇到背包客棧留宿，住在一間有8個床位但一個星期只要新台幣1300元的房間，還有包含早餐；她也提到室友都是來自世界各地的人，公共空間也很優美，甚至晚上能看到雪梨之眼的夜景，相當享受。

理工女神喜歡健身也是眾所皆知的，沒想到林少榆直接把房間床架當健身器材，穿著小背心和真理褲直接「做運動」。(圖/ 摘自林少榆IG)

理工女神喜歡健身也是眾所皆知的，沒想到林少榆直接把房間床架當健身器材，穿著小背心和真理褲直接「做運動」；照片中她身上的真理褲合身到屁股蛋和蜜大腿都露出，隨便一抬腿都是超邪惡視角，粉絲都快流鼻血，直呼「太兇狠了」、「超想飛去和妳同房」、「致命誘惑」、「床會壞掉」。

林少榆高中就讀機械群，大學畢業於師範大學機電系，兩個「機」組合起來就變成他的暱稱，因為甜美臉蛋卻有健美身材引起熱烈討論。

(中時新聞網)