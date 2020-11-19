搶攻年底購車潮，ŠKODA今日發表睽違台灣市場半年之久的旗艦房車SUPERB，此次的改款主要著重在先進的Matrix LED智慧複眼頭燈、CNS 3.0第三代資訊娛樂系統以及智慧體感電動啟閉尾門等科技上，同時一口氣推出六種的車型組合，全品牌今年銷售有望挑戰7000台大關，創下ŠKODA在台銷售新高紀錄。

台灣ŠKODA總裁李御林表示，以歐洲原裝進口血統登台的SUPERB改款新車不僅在車頭造型修改得更為立體霸氣，更增添許多最新科技，搭配原有的完善安全配備，以及可充分滿足個人需求的六種車款選擇， 預計將再度引發銷售熱潮。

SUPERB自2000年正式推出以來，歷經二次大改款，至2019年底全球共賣出將近135萬輛；尤其是現行的第三代更是大幅超越前面兩代，預計在第四代推出之前可突破100萬輛的銷售佳績，擁有4869X1864X1469mm的車身尺碼，配上高達625公升的行李箱容積，SUPERB的大空間向來令人讚嘆。

ŠKODA首次搭配豪華車等級的Matrix LED智慧複眼頭燈組，擁有14顆LED單體，搭配位於擋風玻璃上方的攝影機，精密計算出前方的路況與車況，以最即時的方式調整每一顆LED單體的亮度變化，無論是前方車輛或是對向來車的車速如何變化，都能夠藉由這套智慧複眼頭燈科技清楚且即時地調整，避免對前車或來車造成視覺困擾，再搭配角燈以及擁有四顆LED的前霧燈，過彎時的光線亮度以及角度也會隨之調整，讓SUPERB的行車安全提到最高旗艦等級。

除了安全，全LED頭燈也擁有外觀精緻、壽命長、抗震以及亮度可隨時調整的優點。Matrix LED智慧複眼頭燈，目前僅採用在高級豪華房車上，此次在ŠKODA SUPERB上便已經列入配備清單之中，堪稱是傲視同級競爭對手！而拜擋風玻璃的攝影機之賜，SUPERB改款新車的Lane Assist車道維持及偏移輔助功能也得以更加完善。

尾燈部分同樣擁有LED元素，每側64顆LED燈組不僅在辨識度上更加提升，於Leaving Home／ Coming Home的燈光展演功能部分更展現出如呼吸般的順暢啟閉，加上動態序列式方向燈，充分彰顯旗艦車的氣勢與豪華質感。

此次SUPRB改款新車不僅在頭燈科技上面大幅提升，針對螢幕主機也同樣升級至CNS3.0 第三代資訊娛樂系統，將螢幕擴大至9.2吋，採用全繁體中文介面，除此之外，尚擁有「手勢滑移」、「自訂首頁」以及「自訂我的最愛」等功能，堪稱是目前同級車唯一具備。與智慧型手機相同的直覺操作設計，讓消費者可以擺脫傳統的旋鈕，亦成為SUPERB這款最新旗艦的一大特色。

SUPERB改款新車的內裝設計也令人耳目一新：排檔區與中控台都採用高質感的類3D飾板；有10色可選的內裝氛圍燈自中控台延伸至前後門把，增添這款旗艦的豪華與精緻感。此次並因應科技風潮新增Type-C以及Type-A充電插槽各一，滿足現代人為自己3C產品充電需求。方向盤設計也依車型區分為：懸浮式飛梭滾輪多功能方向盤與SportLine車型專屬的三幅式跑車平把方向盤。

座椅部分同樣區隔出舒適豪華型的黑色真皮座椅 (頂規的L＆K車型為棕色／黑色雙色)、SportLine與頂規的SportPlus則為黑色Alcantara真皮滾白縫線的專屬雙前座跑車座椅。無論哪種車型雙前座都具備座八向電動調整功能；SportLine與頂規的SportPlus右前座亦具備三組記憶模式；非SportLine車型則因為搭配後座電動調整前乘客座裝置，所以無法搭配右前座椅記憶模式，以免造成設定上的衝突。

(中時 )