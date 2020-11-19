全台第1座紅瓦水塔，打造雲林縣口湖鄉新地標。（張朝欣攝）

雲林縣政府今年選定口湖鄉宜梧聚落進行「城鎮之心人文景觀再造」計畫，其中16公尺高的水塔是主要標的物，設計團隊配合聚落眾多紅瓦紅磚屋，以火頭瓦粘貼整座水塔，打造全台第1座「紅瓦水塔」，充滿在地DNA與創意，成為口湖鄉新地標。

口湖鄉宜梧聚落「城鎮之心人文景觀再造」計畫，以社區改造訴說在地的故事，16公尺水塔位於地方信仰中心調天宮旁，早年肩負供水重任，直到自來水普及後才功成身退，但高聳的身影與塔上築巢的小雨燕，已成為居民不可抹滅的生活印記。

水牛設計部落公司負責人呂耀中表示，為了讓水塔重現風華，設計團隊以在地紅瓦紅磚屋為發想，將5000餘片火頭瓦，透過藝術家與居民雙手，碎裂成數萬片稜稜角角的小破瓦，再一片片的洗、剪、黏、補，歷時半年多，打造了這座全台獨一無二的「紅瓦水塔」。

「紅瓦水塔」外側呈磚紅色，象徵居民的熱情，下方涼亭可供休憩，內側以小雨燕圖案為主題，介紹小雨燕如何帶領大家尋幽訪勝，探索鐵花窗社區、李萬居精神啟蒙館等景點，整座水塔充滿在地DNA。

雲林縣政府文化觀光處長陳璧君指出，交通部觀光局將2021年定位為「台灣自行車旅遊年」，經評選雲林縣斗六市、口湖鄉獲選為「台灣經典小鎮3.0」，宜梧聚落再造的成功，加上宜梧滯洪池、成龍溼地的親水生態場域，以及烏魚、鰻魚生鮮產地，絕對值得大家一遊。

(中時 )