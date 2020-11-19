世界盃麵包大賽冠軍吳寶春出身屏東內埔，深知偏鄉孩子容易畫地自限，不敢做夢追夢。他19日應邀到台中市石岡國中演講，分享「從最後一名到世界冠軍」的心路歷程，鼓勵學生「耐得住辛苦與願意學習精進」，並指導師生製作司康，讓麵包香氣瀰漫校園。
吳寶春抱著感恩回饋的心，來到石岡國中，一上台就要大家猜猜自己的家鄉，同學得知是比石岡更偏遠的屏東內埔，紛紛驚訝地問「是去哪裡學做麵包的？怎麼可以這麼厲害？」
吳寶春接著分享當年只帶簡單的換洗衣物就隻身北上，展開困頓的學徒生活，從搬鐵板、備料到各種打雜都做；因身材矮小、烤盤太重經常燙傷，也為了多賺一點錢，下班後兼差洗車洗到手掌乾裂流血，深夜再拖著疲憊身軀回到簡陋的宿舍，隔天清晨又得起床準備上班。
吳寶春原本以為只要熬過去，當上大廚就能一帆風順，沒想到他因識字不多，無法支撐繼續鑽研烘焙。吳寶春決心加強學習，透過大量閱讀增進中文能力，還上日文課以看懂日本烘焙書籍，聽音樂與品酒以增加美感敏銳度，報名潛能開發課程以挖掘自己的潛能。
「烘焙是一件可以帶給別人幸福感受的工作，但先決條件是要耐得住辛苦與願意學習精進。」吳寶春鼓勵學生努力課業，因為永遠不知道未來會需要用到什麼知識，在有機會時盡可能地多多學習，「冠軍只是當下，學習才是永遠，一定要相信自己，永不放棄。」
吳寶春也指導學生手作司康，並分享3款麵包，他笑說，知道成品好吃，就會有動力不斷嘗試、研究，當初自己吃到皮酥脆，在口中還會回甘的麵包，就想著有一天自己能做出來，希望學生們今天吃到好吃的麵包，也會興起「有一天我要自己做出來」這種想法。
(中時 )
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