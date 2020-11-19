世界盃麵包大賽冠軍吳寶春受邀到台中市石岡國中示範烘培並分享自己成名的心路歷程。（台中市教育局提供／王文吉台中傳真）

世界盃麵包大賽冠軍吳寶春示範製作司康，提醒同學揉麵團時一定要有耐心。（台中市教育局提供／王文吉台中傳真）

世界盃麵包大賽冠軍吳寶春示範製作司康，學生專注每一個環節。（台中市教育局提供／王文吉台中傳真）

世界盃麵包大賽冠軍吳寶春受邀到台中市石岡國中分享自己成名的心路歷程。。（台中市教育局提供／王文吉台中傳真）

吳寶春帶來自己研發的3款麵包，與石岡國中學生分享。（台中市教育局提供／王文吉台中傳真）

世界盃麵包大賽冠軍吳寶春受邀到台中市石岡國中示範烘培並分享自己成名的心路歷程。（台中市教育局提供／王文吉台中傳真）

世界盃麵包大賽冠軍吳寶春出身屏東內埔，深知偏鄉孩子容易畫地自限，不敢做夢追夢。他19日應邀到台中市石岡國中演講，分享「從最後一名到世界冠軍」的心路歷程，鼓勵學生「耐得住辛苦與願意學習精進」，並指導師生製作司康，讓麵包香氣瀰漫校園。

吳寶春抱著感恩回饋的心，來到石岡國中，一上台就要大家猜猜自己的家鄉，同學得知是比石岡更偏遠的屏東內埔，紛紛驚訝地問「是去哪裡學做麵包的？怎麼可以這麼厲害？」

吳寶春接著分享當年只帶簡單的換洗衣物就隻身北上，展開困頓的學徒生活，從搬鐵板、備料到各種打雜都做；因身材矮小、烤盤太重經常燙傷，也為了多賺一點錢，下班後兼差洗車洗到手掌乾裂流血，深夜再拖著疲憊身軀回到簡陋的宿舍，隔天清晨又得起床準備上班。

吳寶春原本以為只要熬過去，當上大廚就能一帆風順，沒想到他因識字不多，無法支撐繼續鑽研烘焙。吳寶春決心加強學習，透過大量閱讀增進中文能力，還上日文課以看懂日本烘焙書籍，聽音樂與品酒以增加美感敏銳度，報名潛能開發課程以挖掘自己的潛能。

「烘焙是一件可以帶給別人幸福感受的工作，但先決條件是要耐得住辛苦與願意學習精進。」吳寶春鼓勵學生努力課業，因為永遠不知道未來會需要用到什麼知識，在有機會時盡可能地多多學習，「冠軍只是當下，學習才是永遠，一定要相信自己，永不放棄。」

吳寶春也指導學生手作司康，並分享3款麵包，他笑說，知道成品好吃，就會有動力不斷嘗試、研究，當初自己吃到皮酥脆，在口中還會回甘的麵包，就想著有一天自己能做出來，希望學生們今天吃到好吃的麵包，也會興起「有一天我要自己做出來」這種想法。

(中時 )