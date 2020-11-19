臺北市南門國民中小學為了慶祝創校52週年，於11月14日舉辦聯合校慶活動，並邀請長期協助社區居民、關懷公益的永慶房屋擔任協力單位。南門國中校長王福從表示，感謝永慶房屋動員在地門市夥伴，提供物資及帳篷，雖然園遊會一開始就下雨，好在有永慶房屋的帳篷現場應援，成功排除攤位、設備淋濕的問題。

今年校慶園遊會吸引大批學生家長、歷屆校友及各界貴賓到場共襄盛舉，為了防疫需求，永慶房屋也在入口處搭設帳棚，協助家長與貴賓測量額溫、快速通關，不僅保障全體師生的健康，也獲得參與嘉賓的一致好評。

園遊會入口進行防疫措施，為全體師生的健康把關。(圖/永慶房屋提供)

園遊會現場提供環保杯碗租借服務，推廣「環保愛地球」理念。(圖/永慶房屋提供)

聯合校慶活動精彩豐富，包括舉辦提倡環保愛地球的「環保減塑園遊會」，堅守禁用一次性餐具政策，沒有自備餐具的來賓也有租用環保餐具的服務。此外，校慶當日另有MAKER成果展、教學成果展，以及高中職群體驗等活動，永慶房屋以「社區好鄰居」的角色從旁協助，為活動增添活力與熱情。

永慶房屋萬華區店長李漢郎表示，永慶房屋長期深耕在地社區，也是南門國中小舉辦活動時的最佳合作夥伴。今年永慶同仁發揮巧思，現場親手折卡通造型氣球與小朋友們同樂，並且提供有需要的貴賓及家長最新的房市資訊服務，發揮房仲第一品牌的企業社會責任。

園遊會攤位相當多，讓大、小朋友玩得都相當盡興。(圖/永慶房屋提供)

(中時新聞網)