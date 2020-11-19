桃園市政府警察局大園分局為強化校園安全維護工作、確保師生安全及提升學生自我防衛機制，19日上午在大園區公所舉辦「校園安全防制座談會」，邀請地方民代、里長、學校及家長會與會，共同研議校園安全防制作法，以維護學童及校園安全。

大園警分局分局長吳明彥表示，校園安全一直以來都是各界相當重視的議題，為防止學生安全重大治安事件發生，除指派專人前往各級學校逐一訪視、進行校園環境安全檢測外，並責成各轄區派出所規劃校園、宿舍暗黑巷道巡邏線，要求同仁持續加強巡守，以維護校園周邊的安全。

吳明彥表示，經全面清查大園、觀音轄內各級學校周邊環境安全狀況，發現尚有部分地點路燈及監視器不足，除已通報相關單位辦理改善外，也將增設巡邏點，並結合義警、民防及社區守望相助隊等協勤民力，一同投入校園周邊巡邏工作，另於學生經常聚集、宿舍至學校間，警方也協調各商家增設安心服務站建立「安心走廊」，提供學生必要之協助，因應突如其來發生的狀況。

吳明彥指出，轄區派出所及相關業務單位，都已經與各級學校成立校園安全維護群組，只要有關學生及校園安全的問題，警方接獲反映後將立即處置，希望在各個單位通力協助下，全力營造一個讓青少年健康安全、友善舒適的成長環境。

(中時 )