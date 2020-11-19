桃園市 ▲桃園仙草花節今年有大面積的紫色仙草花海加上展區周圍紅、粉、白波斯菊花海點綴，本次楊梅仙草花品種為「桃園2號」，為桃園區農業改良場歷時25年育成仙草新品種。（桃園市農業局／姜霏桃園傳真）

桃園仙草花節28日即將開跑，總共16天的展期，帶動楊梅的觀光人潮，今年是第二屆的桃園仙草花節，特別排除了去年停車、接駁的障礙，面積也從5公頃擴增到5.8公頃，為了因應停灌措施，特別在場區安排了灌排系統，減少用水量，繁盛程度比去年更加壯觀。？

農業局19日舉辦桃園仙草花節宣傳記者會，邀請了合作團隊台灣老牌糕餅品牌郭元益、桃園在地蔬食名店果然匯、桃園在地餐廳新百王以及萬能科技大學時尚造型設計學系師生，共同揭開活動序幕，去年桃園仙草花節獨立舉辦後，為楊梅區帶來近百萬參觀人次，帶動休閒農業區周邊觀光產業發展，今年也希望提升桃園花卉城市的形象。

桃園市農業局休閒農業科長林坤德提到，今年不僅擴增了將近1公頃的仙草花海，另外也設置了2公頃的綠肥景觀，例如向日葵、大波斯菊等，林坤德說，由於去年是第一屆，對於停車規畫、接駁車等還不是很熟悉，今年排除了車位上的困難，但也碰上了嚴峻的氣候，因旱情、缺水的關係，特地在場區裝置了灌排系統，藉此緩解水情危機。

桃園在地青農陳士賢帶領桃園市青年農民生產合作社過去參與了多項桃園在地花季活動的花卉種植，今年的仙草花季也不例外，陳士賢說，今年天氣的關係，東北季風比較早下來，導致天氣較冷，因此花開的比較早，同時又碰到桃竹苗停灌作業，以往都用灌水的今年只能改用噴灑系統，若水不夠的話植株會來不及長大，茂密程度及花況對比往年較難預測。

(中時 )