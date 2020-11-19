甫自台南一中畢業、在台灣大學資工系就讀的李惟平抱回旺宏金牌最大獎，他透過研究探究砂網上的水膜破裂是否有先後順序及彼此相互影響關係，此一觀察與研究分析過程，竟可用來對照傳染病社區傳播模式，他說，若將破裂水膜比擬成已罹患傳染病且有感染力的帶原者，藉此可建構出傳染病的社區傳染模型。

台南一中今年參加有高中科學諾貝爾獎之稱的「旺宏科學獎」，一舉拿下金牌獎、學校獎、校長獎、指導老師特別貢獻獎、閱讀科學找樂子團體獎等5大獎。

台南一中應屆畢業生李惟平獲2020旺宏科學獎金牌獎。(台南一中提供／曹婷婷台南傳真)

抱回最大獎的李惟平，透過研究探究砂網上的水膜破裂是否有先後順序及彼此相互影響關係，為了研究，他特地跟業者訂製特殊尺寸紗窗，用高速攝影機觀察水平與鉛直砂網的水膜破裂情況。

他發現，如果以九宮格的方式來觀察，不同水格間的水膜會相互補充水份，達成一種「守望相助」的有趣現象，使得紗網正中央的水膜成為存活最久者。令人意想不到的是，這樣的觀察與研究分析過程，竟然可以用來對照傳染病的社區傳播模式。

李惟平表示，若將破裂水膜比擬成已罹患傳染病且有感染力的帶原者，藉此可建構出傳染病的社區傳染模型。為了探究水膜破裂情況的分析矩陣、力學模型與驗證等研究項目，他高中3年所有假期幾乎都投注在此一研究，雖花不少時間，但也滿足心中想要揭開未知科學面紗的探索動機。

創立於2002年的旺宏科學獎，素有「高中科學諾貝爾獎「之稱，至今已舉辦十九屆。本屆共有全臺125所學校組成661支隊伍參賽，參賽隊數創下歷年新高。

據主辦單位統計，至第19屆為止，旺宏科學獎共有2324位指導老師參與，而南一中羅焜哲老師指導學生更先後在第12、13、16、18、19等屆拿下佳績，獲頒指導老師特別貢獻獎。林倉億老師因帶領學生進行科普閱讀及心得寫作，推廣科學閱讀，獲「閱讀科學找樂子」團體獎。

除了金牌獎外，台南一中尚有胡智堯、洪才家、周秉陞、陳廷瑜4位同學拿下本屆佳作獎，獲獎總積分位居所有參賽學校前3名，因此也獲頒學校獎及校長獎。

「旺宏科學獎」十餘年來已有近1萬支隊伍、近2萬名師生曾投入這項競賽，影響層面廣泛，更符合108課綱探究與實作、自主學習的精神。主辦的旺宏基金會希望能透過此獎項，啟動台灣年輕一代科學創新的能量。

(中時 )