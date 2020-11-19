國家通訊傳播委員會NCC昨(18日)審議委員會決議，以違規嚴重等多項事由，決議不予中天換照，對於網路輿論如何看待NCC、NCC審核委員「是否獨立運作？」，據最新民調顯示，NCC做出決議前，網路輿情和NCC相關討論，「中立聲量占60%，負面36%、正面4%」。此外，有關「NCC是否獨立運作？」，負聲量則高出正聲量10逾倍。

據「台灣議題研究中心」分析《QuickseeK快析輿情資料庫監測》報告，19日公布結果發現，在11月網路有關「NCC」的6萬餘則聲量中，有60%的中立聲量、負面36%、正面4%，而對比前2個月的數據，發現中立和負面聲量變動較為明顯，前者下降7%、後者上升8%。

NCC拒中天換照 最新民調：正負聲量差距明顯。(圖/翻攝自 TPOC官網)

「TPOC台灣議題研究中心」認為，因反對黨持續高喊「NCC變髒兮兮」口號，讓原本對NCC看法中立的支持者歸隊、開始懷疑NCC的獨立性，進而拉高NCC的負聲量。

NCC拒中天換照 最新民調：正負聲量差距明顯。(圖/ 翻攝自 TPOC官網)

此外，議題中心也指出，從監測NCC的相關討論，有關「NCC是否獨立運作？」話題，結果可發現，該話題的好感度（意即正聲量除以負聲量）不到0.01，「負聲量高出正聲量10倍有餘」。反對黨批評民進黨政府「主導中天換照案」，甚至在10月聽證會後，直指鑑定人背景「綠油油一片」；諸多指控執政黨則多呼籲「尊重NCC依法審查」，網友得不到回應、導致民怨積累，因此在該話題上多予負面評價。

QuickseeK 輿情觀察... 由 QuickseeK快析輿情資料庫發佈於 2020年11月19日 星期四

(中時新聞網)