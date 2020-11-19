高市三民二分局攜手文藻校安座談，守護學生安全。（柯宗緯翻攝）

高市三民二分局攜手文藻校安座談，守護學生安全。（柯宗緯翻攝）

為使外籍學生能安心在台就學，高市警三民二分局與轄內文藻外語大學共同合作，18日於校內舉辦「外籍學生人身安全及校園安全」座談會，以強化學生自我保護意識及犯罪預防觀念。

有鑑於日前發生馬來西亞籍女學生在臺被害案件，影響台灣國際形象甚鉅，高市警局立即擇定本市境外生人數較多之大專校院舉辦座談會，於會中強調如何確保人身安全、各項情境犯罪預防、交通安全等資訊。

其中，位於三民二分局轄內的文藻外語大學，學校特色以外語相關學系著稱，與全球各地姊妹校交流頻繁，境外學生總數達380名，另有開設華語中心招收短期外籍生，校園內及周邊區域境外生出入頻繁，歷來即為三民二分局關注之治安重點，與校方保有暢通之橫向聯繫。

本次座談會由文藻外語大學國際事務長陳玉珍開場致詞，三民二分局副分局長陳慶順率分局各業務單位到場參與，並由警察局外事科巡官胡雅涵全程以英文解說，內容包含居住臺灣應留意的預防犯罪事項，以及遭遇車禍的處理方式、推廣警政服務APP、110視訊報案等。

而在如何保護自身安全方面，由婦幼警察隊示範生動趣味的防身術操演，少年警察隊以實際案例宣導校園安全，讓現場來自日本、韓國、馬來西亞、菲律賓、越南、印尼、美國、南非、俄羅斯、大陸港澳等約140名境外學生，全神貫注專心聆聽，最後透過提問及座談會形式，讓現場互動熱絡。

好幾位外籍生會後表達對於在臺灣念書感到很安全，對臺灣的治安很有信心，也在意見表寫下許多幫警察加油打氣的話語。三民二分局副分局長陳慶順表示，分局已重新檢視有關學生安全的相關措施，即刻清查校園周邊治安死角，並於上、下學時段加強校園周邊巡邏、針對可疑人車進行盤查。

另外也同步清查學生住宿及租屋情形，加強學生賃居處所之巡邏勤務，提升見警率，並配合學校再度檢視校園內及周邊照明設備、監視系統使用情形，全力維護學生安全，杜絕學生被害案件再次發生。

(中時 )