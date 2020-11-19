中天新聞台昨天遭NCC不予換照，國民黨隨即號召群眾「參加秋鬥挺中天」，但有媒體把「傾中」帽子強扣在「秋鬥」上，秋鬥聲明指出，這突顯民進黨一貫操控媒體、混淆事實的做法，刻意把社會反對民進黨的力量等同於國民黨、傾中，以便免除社會批評，此舉亦彰顯民進黨對於「言論自由」的侵害。

秋鬥指出，認為媒體使用公共頻道、對於社會價值判斷有相當影響力，自當受「公共管控」，不應該由資本自由市場決定。但是，公共管控並不是政府管控、更不應該淪為黨派管控。公共管控更需摒除任何政治力介入，以同一客觀標準要求所有媒體。非常不幸，民進黨對中天不予換照並不符合這些「公共管控」條件。

秋鬥表示，NCC表面上雖然是獨立機構，然而其委員的任用卻是完全由當權者決定，NCC委員會正如同台灣各種環評、文資審查、都市計畫、土地徵收委員會一般，事實上並不具備公共利益，只是當權者的橡皮圖章。由NCC粗暴對中天撤照，更突顯這個行政霸權現象。

秋鬥提及，NCC以「違反事實查證、妨害公序良俗、妨害兒少身心健康、節目廣告不分、違反兒少法、營運不當」等理由對中天撤照。但是，除了「營運不當」一項，其他電視台不也都普遍地違反這些新聞倫理？

秋鬥說，社會中有些聲音認為應該依據「政治立場」處罰中天。但是，如果台灣是一個民主國家，就不應該把政治立場做為處罰的標準。NCC主委陳耀祥也因此強調「對中天處罰的原因完全跟政治無關，而是該台『違法』事證非常明確。」然而，「非政治立場」的「違法」，三年間中天有 7件遭裁罰，三立卻有9件遭裁罰，如果NCC標準客觀一致，該被處罰的至少應該包含三立。NCC並沒有用統一標準來看待所有媒體。缺乏統一標準的管控顯示NCC不具公共性，而是淪為權貴的打手。政黨干預媒體並不是公共管控，亦不符合公共利益。

秋鬥認為，民進黨撤照中天的真正原因根本就不是混淆視聽的「違反事實查證、妨害公序良俗、妨害兒少身心健康、節目廣告不分、違反兒少法」等理由，而是模糊定義的「營運不當」；正是這些與民進黨及土地開發商官商切的媒體常年來對於民進黨進行的土地掠奪進行包庇，並多製造假新聞來配合政府對土地被掠奪者抹黑、栽贓，甚至挑撥其他市民對被迫害者的仇恨，看來，NCC所謂「營運不當」，恐怕是因為中天「不是自己人」。

秋鬥指出，縱使中天缺乏良善新聞倫理，但是民進黨透過虛假中立的NCC，以偏頗的標準對中天進行裁罰，事實上是對所有媒體恫嚇「和民進黨的關係決定媒體存亡」。民進黨未來對媒體將更有效進行控制。如此一來，公民社會還期待在電視上看到甚麼「事實」？社會將被「鞏固領導中心」的「一元風向」宰制，而失去民主社會所需要的「多元價值」。

秋鬥強調，縱使國民黨和民眾黨等政黨號召群眾參加秋鬥，他們也都只是參加團體，而非主辦團體。這些政黨的意見並不代表「秋鬥」的觀點；「秋鬥」並不像國民黨一般「挺中天」，而是要求民進黨應莫忘戒嚴時期黨外運動追求的「黨政退出媒體」，應該立即用此同一客觀標準來檢驗、規範所有媒體。

秋鬥指出，「新聞自由」決定公民社會對事實的認知，「言論自由」決定這個社會自我反省、監督政府的能力。所有關心台灣永續發展的公民都應該在這最嚴峻的時刻站出來，不是要「挺中天」，而是要挺「新聞自由」與「言論自由」。

(中時 )