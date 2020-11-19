台灣區電信工程公會舉行「2020 電信公會全國自強活動暨 AI 資通訊、安控智能應用展覽會」，現場人潮滿滿。（柯宗緯翻攝）

特二類電信服務供應商-三聯南頻電信，以打造未來電信科技生活新型態為職志，透過電信、多媒體及物聯網，建構電子商城、居家智能及安防產業，以網路直播方式與國際大廠合作，搶攻後疫情時代電子商務的龐大商機。（柯宗緯翻攝）

擁有3000多家會員的台灣區電信工程公會，日前在台中福容大飯店舉行「2020 電信公會全國自強活動暨 AI 資通訊、安控智能應用展覽會」，共有來自全國六大區1500多位會員參加，而展覽會更展出最新資安、安控、電信、AIoT、防疫科技相關產品、設備及解決方案，堪稱電信產業年度盛會，搶攻後疫情商機。

這是電信公會創立32年來，首次結合全國六大區舉辦大型全省串連的大型活動，更因應政府推動「資安即國安」、「推動六大核心戰略產業」、「重組供應鏈」政策，匯集會員並舉辦AI 資通訊、安控智能應用展，結合各方力量協助政府推動產業經濟政策。

出席貴賓包括立法院副院長蔡其昌、經濟部工業局電子資訊組組長林俊秀、國家通訊傳播委員會（NCC）中區監理處簡任技正韓振華、台中市政府經發局長張峯源等各界貴賓，場面既盛大又熱絡。

電信公會理事長李金池表示，公會會員涵蓋政府推動「六大核心戰略產業」的相關產業，包括工程、系統整合規劃、製造供應，電信一類、二類電路供應業者等，是政府推動系列產業政策目前在台唯一全供應鏈生態的全國公會組織。公會已舉多場產業高峰論壇，做成「產業白皮書」供政府與業界政策發展參考。

電信公會顧問團召集人，也是三聯南頻電信主席徐少東表示，活動特邀資安、安控、電信、AIoT、防疫科技等會員業者參展，提供技術交流平台。未來，公會更將籌組電信國家隊，協助政府將台灣優勢的零組件生產、應用技術、解決方案推向國際。

「AI 資通訊、安控智能應用展覽會」吸引數十家公會會員參展，各家更是卯足全力以促銷、贈品等方式吸引目光。其中，特二類電信服務供應商-三聯南頻電信，以打造未來電信科技生活新型態為職志，透過電信、多媒體及物聯網，建構電子商城、居家智能及安防產業，以網路直播方式與國際大廠合作，成立「新型態直播電商媒合平台」搶攻後疫情時代電子商務的龐大商機。

(中時 )