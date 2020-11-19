這場活動邀請中央、地方以及身障團體共約49位兒少代表，與7位人權委員以「世界咖啡桌」的形式進行對話交流。（趙婉淳攝）

監察院國家人權委員會今天舉行「兒少人權—聽你說、聽我說」活動。（趙婉淳攝）

響應11月20日國際兒童日，監察院國家人權委員會今天舉行「兒少人權—聽你說、聽我說」活動，有兒少關注通傳會（NCC）不予中天新聞台換照，曾任中時記者的監委紀惠容說，只要評選過程與評估指標都是公開公正，就沒有言論自由的問題。

這場活動邀請中央、地方以及身障團體共約49位兒少代表，與7位人權委員以「世界咖啡桌」的形式進行對話交流。監察院長陳菊致詞表示，盼藉由這樣的討論與問答方式，讓大家更了解人權會的角色與功能，也讓「大人們」了解可為兒少做什麼以及如何改進，一同攜手促進台灣兒童的權利。

活動也舉辦模擬記者會，有位高三的兒少代表犀利提問中天被關台一事，曾任中時晚報主編與記者的監委紀惠容表示，NCC七位委員評選時，可以確認程序是否有問題，以及評估指標是否公開，評估指標包括新聞有無自律，以及製造假新聞的評鑑，這並非言論自由，而是自律上有問題，因此才會以7比0不通過。

紀惠容強調，關於中天換照案，要檢視的是評審過程與評估指標，若兩者都是公開公正，就沒有言論自由的問題。

另外，有兒少代表關注政府開放萊豬進口，監委田秋堇說，現行學校衛生管理法禁止基因改造食品入校園，她相信萊豬不太可能進入校園，並透露她已去函農委會、食藥署調閱資料，確保滴水不漏。

還有兒少代表對於在野喊廢死的民進黨，全面執政後卻未對廢死有任何動作提出質疑，監委高涌誠說，法務部民調顯示，反對廢死是主流民意，但從人權角度來看，應朝廢死方向前進，關於父母虐童事件，更重要的是，如何及早發現與及早介入，可能是更有效方式，而非事發後將兇手以死刑處理。

(中時 )