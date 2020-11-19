台灣醫界聯盟基金會執行長林世嘉表示，「預防保健」為精準健康之核心，ICT與BIO產業緊密結合已成趨勢，呼籲政府應對於精準醫療新興醫材鬆綁法規，才能真正創造有效率的健康管理。

台灣醫界聯盟基金會與生醫生態發展辦公室19日辦理我國生醫產業發展量能系列會議的第二場「領航精準健康：BIO+ICT」。林世嘉以日本醫材廠商歐姆龍（OMRON）將血壓計結合物聯網技術發展遠距監測服務為例，說明ICT與BIO產業結合已成贏的關鍵，而與會專家也建議政府要創造友善環境，祭出符合國際法規，助推產業打世界盃。

亞洲．矽谷計畫闕河鳴人資長表示，我國智慧醫療發展時仍受到諸多法規限制，使得大型醫療設備普及不易、新興醫材不易商業化與健保影像資料庫的建置與取用不易。而在人才方面則表示，台灣精準健康發展已落後國外一大截，建議我國需解決薪資結構等根本問題，並發展產業利基吸引國際人才來台，才能解決我國跨領域人才之不足。

華碩健康許家瑋資深經理表示，未來精準健康的發展將會以巨量資料結合物聯網與AI技術，朝向慢性病管理、醫院流程改善、醫療資訊服務價值化、重大疾病研究、學術研究等方向發展。

台大醫院基因醫學部李妮鐘醫師說明，台大醫神計畫結合台大醫院完整電子病歷，並蒐集建立一萬名病患生活型態與環境因素的大數據，以有效率地篩選所要的基因變異與解讀基因密碼，未來若能與私部門合作開發平台，將可開發藥物基因平台，應用於更多不同適應症。

工研院生醫所莊曜宇副所長，則以英國BioBank的官方與製藥公司合作以及美國政府發起之All of Us計畫後來商轉為公司為例，說明政府與企業合作於精準健康領域可帶來的潛能，因此建議我國應以產業觀點推動精準健康發展，才不會限縮我國競爭力。

在人才部分則說明，我國嚴重欠缺跨領域人才的其中之一原因，在於台灣的人才培育過度將重點置於半導體技術，因此為推動我國精準健康發展，跨領域人才培育將是我國未來應重視的環節。

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