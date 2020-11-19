輔導會退除役官兵職業訓練中心為協助退除役官兵提升職場技能與就業，日前與桃園市政府就業服務處共同舉辦桃園地區「就業好出鹿、遇見薪幸福」就業媒合徵才活動，邀請台北榮家、原民會、南亞電路板、大同、晶復科技及摩斯38家廠商、公私部門，共釋出2400多個職缺，吸引許多求職者到場應徵。

其中，輔導會台北榮家提供該機構委外護理師及照服員等工作職缺人才招募，台北榮家主任劉化宇指出，隨著高齡化社會來臨，面對龐大的高齡市場需求，長照服務量能必須急起直追；輔導會近年積極拓展產學合作機會，並運用榮民醫療體系特色，致力提升榮家長照服務品質。但長照是一個人力很重的產業，歡迎屆退官兵、榮民榮眷及社會人士，共同投入長照產業新藍海，開創職涯新里程。

徵才企業廠商代表共同響應企業誠信宣導活動。(台北榮家提供)

就業媒合活動吸引許多求職者踴躍到場應徵，反應熱烈。(台北榮家提供)。

輔導會政風處、台北榮家並在徵才活動會場設置宣導攤位，以「企業誠信、廉手出擊」為宣導主軸，辦理社會參與反貪宣導活動，促進全民反貪倡廉之共識。宣導會場布置輔導會與廉政署官方社群頻道QR Code看板，邀請求職民眾踴躍訂閱觀看。另設置「企業誠信、反貪倡廉」連署書，有近300位民眾與38家徵才企業廠商代表參加連署簽名，以實際行動宣示支持反貪決心。

(中時 )