倫元投顧分析師陳學進表示，台股19日震盪拉回整理，終場下跌50.86點，跌幅0.37％，收在13,722.43點；櫃買指數則表現相對強勢，上漲0.49點，漲幅達0.29％，收在170.47點；三大法人進出方面，外資轉賣47.03億元，投信續賣1.73元，自營商續買3.85億元，惟外資法人於台指期減碼2,891口多單，累計淨多單部位為23,372口，心態呈現轉趨謹慎偏多。

台股近期漲勢凌厲，而加權指數19日再創13,785點歷史新高後，開始量縮震盪。不過，隨資金啟動「驚驚漲」格局，只要股市尚未過熱，多頭個股輪動、輪漲仍將持續。

新冠疫苗屢傳佳音，高盛、摩根士丹利樂觀預估，明年全球經濟可望呈「V型」復甦。此外，美國大選不確定性因素消除、新一輪經濟刺激方案可望出爐；而資金面，受惠美國聯準會（Fed）偏鴿心態不變，市場資金源源不絕，有利於台股持續挺進；至於籌碼面，外資法人逐漸認錯回補，自從11月初起累積買超金額已逾1,500億元，勢必帶動壽險資金、四大基金、公司派、實戶及中實戶大舉買進。

個股方面，本周納入投資組合的美食-KY，海外市場加速回溫、第三季獲利衝上近九季新高，在多頭趨勢不變、籌碼及技術面均有利下，只要量價不失控，預期後市仍有上漲機會。

展望後市，隨拜登將入主白宮，預計未來四年將建設5億組太陽能面板、6萬組風電渦輪，並承諾不會推行「懲罰性」貿易政策，顯見中美貿易戰可望緩解，對台廠電子產業、去美化及去中化族群，將帶來正面激勵。此外，配合年底法人、集團作帳、明年首季前財報空窗期的作夢行情及「三軋」行情持續展開之下，台股後市仍大有可為。

(工商 )