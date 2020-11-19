運達投顧分析師洪任浚表示，美股18日壓尾盤急跌300點，連帶台股在全球股市的壓力下亦出現回檔。觀察技術線型，台股月線乖離已達5％以上，一旦面臨股價修正，乖離回檔空間將大。

個股方面，本周納入投資組合的威致，國內營建與廠房建設需求強勁，帶動鋼筋價格上漲，基本面出現轉機題材，股價連五紅、連四日跳空上漲。

選股方面，部分個股若出現高檔爆量長黑，代表資金正面臨調節、籌碼面相對混亂之訊號，個股漲幅將受限制，投資人應多加留意。建議投資人應把握短線拉回時布局強勢股，掌握正確買點，方能取得足夠的獲利空間。

展望後市，須謹記「再好的行情都將有回檔修正」，當市場投資人皆開始害怕「今天不買明天會更貴」時，代表行情已來到相對高檔，一旦買盤降溫，賣壓亦將隨之出籠。在市場普遍樂觀下，投資人更應控管資金面、降低過度追價風險。面對漲多族群切勿追價，因為即便後續有創高空間，買錯價位都只能等待解套，不會有大幅獲利。

(工商 )