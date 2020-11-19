歡樂友緣女子公開賽第二回合，揚昇球場延續前一天好天氣，3名選手打出單日最佳的-7 桿，美巡選手李旻36洞打完以134桿（-10）領先。另外兩位是業餘選手盧昕妤和安禾佑，總成績135和136桿，名次分別是並列第2和第4。同是業餘身分的侯羽桑，今天進帳4桿，成績135桿和盧昕妤一樣並列第 2。明天決賽，將是李旻一打三，對抗頂尖業餘選手的守衛戰。

領先集團的成績接近，排名順序頻頻更動，領先組打完第五洞，有六位選手的成績都是-5，氣氛相當緊張。較早出發的安禾佑、盧昕妤和李旻，發揮強大的賺桿能力，成績往上飆升，也帶給其他選手壓力。打完兩個回合36洞，共有20名選手的成績低於標準桿，排行榜前7名有4位是業餘選手。

李旻今天狂抓7鳥，而且沒有任何柏忌，名次也從並列第8躍升至單獨領先。李旻賽後表示，比賽過程中並沒有注意其他選手的成績，只是很專注的打每一桿，18洞結束繳卡前才意識到自己好像抓了不少鳥。她說難得揚昇沒有風，打起來比較順手，而且今天的每一支球桿都發揮得不錯，應該要賺桿的機會都把握住了，所以覺得很滿意，也很盡興。

業餘選手盧昕妤是第二回合的驚奇製造者，前九抓下6隻博蒂，轉場後愈戰愈勇，再抓一鷹兩鳥，扣掉3個柏忌，單回合進帳7桿，暫時並列第二。盧昕妤說之前到揚昇比賽的成績都不理想，所以賽前練習時，特別針對擊球距離與落點，擬好每一洞的進攻策略，加上也改善了昨天後九洞精神不夠集中的缺點，終於可以進入久違的領先組。

並列第2的還有侯羽桑，她今天抓6鳥，也吞了兩個柏忌，總成績是-9，落後領先者一桿。侯羽桑說今天的狀況還可以，因為沒預期要有什麼樣的成績，所以就是盡量發揮。她說一整年下來，選手之間都很熟悉，不致於有業餘對抗職業的想法，每個人都是認真展現球技，追求最好的成績。

暫列第4的安禾佑，今天前、後 9 洞各抓了4隻鳥，雖然有一個柏忌，但也是單日最佳的-7，排名大幅提升。安禾佑說第一回合成績平平，賺得不夠多，還好今天天氣一樣好，所以穩扎穩打，盡量把握每一個能抓鳥的機會，同時也告訴自己不要胡思亂，抓鳥賺桿數才是最實際的做法。

職業選手劉嬿今天在距離167碼的第4洞，用6號鐵打出一桿進洞，這是她今年第二次完成這項成就，巧合的是，前一次大聯大女子公開賽時，也是第4洞。劉嬿賽後說，一桿進洞也就是一個成績，相較之下，總成績還比較重要。她說這個禮拜狀況不好，推桿沒感覺，是在「驚嚇」的狀態下完成，希望明天可以好轉。

(中時 )