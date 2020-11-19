十三行博物館去年起建置英、日、台語和東南亞語系語言導覽服務，19日再發布今年將語言導覽延伸至新北考古公園，更融入阿美族線上導覽服務，阿美族人Iku Amit試聽後興奮表示，覺得自己更貼近南島先民的靈魂，感到非常感動！

館方表示，館內去年起建置線上語音導覽系統，導覽內容都是由專業老師翻譯、錄音，民眾只需要用智慧型手機，至服務台掃描QR Code或直接輸入網址，即可輕鬆了解館內及新北考古公園文化。

館方指出，今年推出多語導覽服務，包含國語、英語、日語、台語、阿美族語，甚至是東南亞語系的越南語、泰語、印尼語，今年特將線上語音導覽範圍延伸至新北考古公園，其中阿美族語線上導覽服務，還特別邀請阿美族鄉親以及東南亞朋友搶先試聽。

阿美族人Iku Amit表示，他第一次在博物館裡面聽到阿美族語導覽，內心感到十分激動，覺得更貼近南島先民的靈魂；來自泰國清萊的趙小姐，對於新北考古公園干欄式建築特別有感覺，她說茅草頂家屋在泰國北部很常見，加上泰語的導覽，就像回到老家一樣。

八里新住民關懷協會理事長，身兼博物館越南語導覽志工武氏芳恆表示，民眾收聽線上語音導覽系統的東南亞語解說，還能預約越南語、泰語及印尼語志工解說，只要兩人以上就可成行，十三行也特別設計「博物館得來速」導覽服務，讓民眾20分鐘就能了解十三行文化的精華。

(中時 )