北部40多歲網路公司的男老闆「母胎單身」，從沒交過女朋友，卻被假正妹迷得團團轉，聽到對方可憐身世，掏出500萬元「救助」，未料做完筆錄後，又匯30萬，令警方直搖頭。刑事局南部打擊犯罪中心循線破獲這個詐騙集團，不法詐得逾800萬，受害者至少14人。

南打調查，19歲劉姓男子與25歲胞兄，從小雖然不愛讀書，但特地鑽研犯罪心理學，兩兄弟夥同女友及吸收成員，組成戀愛詐騙機房，在臉書、交友網站等平台成立人頭帳號，偷取正妹照片，再利用話術「假戀愛、真詐騙」。

詐騙集團利用假正妹照片創立假帳號，誘拐金主上鉤匯錢。（南打提供／柯宗緯高雄傳真）

警方指出，人頭帳號與男網友互加好友後，就用甜言蜜語發出「攻勢」提出交往，之後再裝可憐，謊稱親友過世需要喪葬費用、生活費，或是從事直銷需要業績，積欠地下錢莊債務需要還款等理由，向被害人借款。

警方表示，該詐騙集團心思縝密，平常會傳生活照、語音訊息等手段噓寒問暖，營造出「戀愛真人秀」氛圍，若被害人起疑就由集團女性成員用電話或傳語音訊息安撫被害人，詐騙款項得手後，再提出分手，讓被害人人財兩失。

其中，1名被詐者為北部40多歲經營網路公司的黃金單身漢，去年9月遇上詐騙成員，成員謊稱從事酒店業，姊姊過世後，急需生活費撫養妹妹、爸爸欠一屁股債、媽媽又罹癌，該男子就乖乖當冤大頭，連續匯了500萬。

未料，事後警方接獲檢舉，破獲這個詐騙集團，找來該黃金單身漢做筆錄，他還渾然不信，事後又被騙取30萬元。警方循線追捕，在新北、台南、屏東等地逮捕劉男等9嫌，受害者為14人，將繼續清查有無其他受害者，全案依違反組織犯罪防制條例、詐欺等罪嫌，移送屏東地檢偵辦。

(中時 )