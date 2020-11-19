美國亞利桑那州鳳凰城官員在18日無異議通過台積電開發案2.05億美元資金，協助台積電在當地興建120億美元晶圓廠計畫，用以改善當地道路和水源等基礎建設，這將成為全美第一座先進製程設施。對此，南韓業界爆料，台積電在晶圓代工領域的競爭對手三星電子(Samsung Electronics)，近日確定美國德州奧斯汀提出採用極紫外光(EUV)微影技術的系統LSI設廠計畫，投資規模約100億美元(逾3.1兆元新台幣)。

據韓媒《infostockdaily》報導，據三星以及相關行業人士近日透露，三星電子將在德州奧斯汀建立晶圓廠，並使用EUV光刻機台，生產非記憶體半導體與系統LSI產品，投資規模預估100億美元，月產能約7萬片。

為了搶攻在2030年成為非記憶體半導體龍頭地位，南韓砸大錢向ASML買進EUV機台，三星集團副會長李在鎔日前也親赴ASML在荷蘭總部，希望能向該公司趕緊拉貨，為的就是希望能在先進製程上打敗台積電。

韓媒曾報導，三星還進攻客製化系統單晶片(SoC) 團隊，讓旗下系統 LSI 部門成立「 Custom SoC 」客製化單晶片團隊，與全球各大ICT 廠商建立緊密合作關係。

據《路透》報導，根據鳳凰城提出的台積電開發協議來看，市府將提撥2.05億美元，用於改善道路和水源等基礎建設，分別為6100萬美元建設道路，3700萬美元補強水資源基礎建設，以及1.07億美元改善廢水處理。台積電將興建新廠房，在未來5年創造1900個新的工作機會。

台積電董事會日前核准美國亞利桑那州設立100%持股子公司計畫，實收資本額35億美元，實收資本額為美金35億元（約新台幣997億5,000萬元）。依據台積電5月15日宣布赴美設廠內容來看，台積電將採用5奈米製程生產晶片，規劃月產能為2萬片，直接創造超過1,600個高科技專業工作機會，間接創造上千個工作機會。

生產半導體晶片，規劃月產能為20,000片晶圓，將直接創造超過1,600個高科技專業工作機會，並間接創造半導體產業生態系統中上千個工作機會。台積電目前在美國華盛頓州卡馬斯市有一座晶圓廠，並在德州奧斯汀、加州聖何西設有設計中心，亞利桑那州將成為台積電在美第二座生產基地。

(中時新聞網)