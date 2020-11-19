為向世界傳達台灣對於婦女運動權益的重視，教育部體育署與中華奧會號召國內體育運動團體，將於23日共同簽署「2014年布萊頓暨赫爾辛基女性與運動宣言」，活動當天將由張少熙署長、中華奧會林鴻道主席、國際女性與運動工作小組(International Working Group on Women and Sport,簡稱IWG)共同主席Ms. Raewyn Lovett及亞洲區代表Ms. Etsuko Ogasawara，以連線方式共襄盛舉。

在國際奧會支持下，IWG於1994年在英國布萊頓召開的第一屆國際女性與運動年會中發表「布萊頓宣言」，倡議引領國際社會共同持續提升女性運動參與之平權活動。其後，在2014年國際年會上，更新為「2014年布萊頓暨赫爾辛基女性與運動宣言」，截至目前為止全球約有超過550個組織簽署。前行政院體委會曾於2005年簽署布萊頓宣言，體育署2013年成立後，亦將此納入施政重點，並於2017年發布「推廣女性參與體育運動白皮書」。

為了加強與國際接軌，在體育署與中華奧會號召下，已有多達13個單位團體表達參與簽署本項宣言之意願。儀式當日，並將播放IWG共同主席Ms. Raewyn Lovett之祝賀歡迎影片，並由亞洲區代表Ms. Etsuko Ogasawara小笠原女士以現場連線方式，見證本次簽署儀式。

體育署表示，期望藉由政府與民間團體的共同合作，展現對於女性運動的重視，並致力於將女性運動平權精神，落實在各項體育活動的推展中，打造彰顯性別平等的永續運動文化。

(中時 )