國美館館長梁永斐展示「2021年時光行旅掛曆」。（國美館提供／陳淑芬台中傳真）

「2021年時光行旅掛曆」精選順天美術館捐贈的12幅台灣藝術家藏品製作，10月份是運用知名藝術家郭雪湖的《滿山紅》畫作設計。（國美館提供／陳淑芬台中傳真）

「2021年時光行旅掛曆」3月份是運用藝術家李梅樹的《墾丁初春》作品設計。（國美館提供／陳淑芬台中傳真）

國美館「2021年時光行旅掛曆」今天亮相！令人矚目的是精選運用美國爾灣順天美術館捐贈的12幅台灣藝術家畫作設計，要讓經典名畫伴民眾一整年。國美館館長梁永斐表示，藝術美學透過文創商品展現，讓民眾在生活中認識藝術品。他還親送新掛曆給附近多名里長，希望透過口耳相傳，凝聚在地藝術文化力量。

國美館自2019年起代管美國爾灣順天美術館捐贈回台671件藝術品，包括跨越百年的台灣藝術家知名畫作，國美館進行藏品修復整飭、展覽籌備、教育推廣、主題網站架設、藏品數位化拍攝及圖像加值應用等作業，2021年文創掛曆更運用其中12幅符合各月份節氣的經典名畫設計，加上插畫搭配，以全新手法詮釋作品精彩之處。

梁永斐表示，期望將藝術美學透過文創商品展現特色，藉此回顧藝術家以藝術衝破時代的桎梏與思想的藩籬，訴說精彩的故事。

此外，梁永斐更展現推廣藝術敦親睦鄰的精神，親送「2021年時光行旅掛曆」給鄰近的土庫里里長粟藍倩、安龍里里長賴梁松及吉龍里里長林育見。他說，期透過里民間的口耳相傳，凝聚讓在地的文化力量，讓大眾更能認識順天美術捐贈館藏品。

「2021年時光行旅掛曆」即日起限量販售，11月18日至12月13日並推出優惠價，民眾可洽詢國美館精品店或在國美館精品店官網購買：https：／／reurl.cc／N6obj9。

「2021年時光行旅掛曆」運用知名藝術家的作品有廖繼春的《公園一隅》、顏水龍的《歸牧》、李梅樹的《墾丁初春》、葉火城的《鐵路一景》、許深州的《萬桃花》、張義雄的《楊桃與蓮霧》、林之助的《彩塘幻影》、李澤藩的《林間遠眺》、陳進的《孔子廟》、郭雪湖的《滿山紅》、楊三郎的《窗》、呂鐵州的《花鳥》等經典名畫。

(中時 )