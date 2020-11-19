彰化縣政府19日舉辦「鹿港轉運站新建營運移轉案」招商說明會，彰化縣長王惠美表示，鹿港每年吸引近千萬觀光客，榮景可期，鹿港轉運站規劃地下2層、地上10層，招商金額約18億元，結合轉運站、停車場、百貨公司、美食街、飯店或影城等，來投資等於是買一送二。

「鹿港轉運站新建營運移轉案」第二次招商說明會19日在台中市裕元花園酒店登場，吸引企業高度興趣，國雄集團、允將建設、家樂福股份有限公司開發部、秀泰影城、柏文健康事業股份有限公司、彰客、員客、中鹿等企業代表等都出席。縣府表示，預計12月份正式公告招商，明年完成綜合評選與簽約，簽約後4年內興建完成並開始營運。

彰化縣政府19日舉辦「鹿港轉運站新建營運移轉案」招商說明會，吸引企業熱烈參與。（吳敏菁攝）

彰化縣政府19日舉辦「鹿港轉運站新建營運移轉案」招商說明會，吸引企業熱烈參與。（吳敏菁攝）

彰化縣政府19日舉辦「鹿港轉運站新建營運移轉案」招商說明會，吸引企業熱烈參與。（吳敏菁攝）

王惠美表示，鹿港每年近千萬觀光客，很多古蹟，也有很多人間國寶可與遊客互動，鹿港轉運站緊臨天后宮與鹿港老街，對面是生態公園、旁有體育場，公有設施由政府部門來維護管理，鄰近還有彰濱工業區鹿港區、線西區，以及全興工業區、風電廠、高端企業遊客等，此外，還是未來捷運站的設置點，包括現有公車也將整併到此，將是未來進出鹿港地區的最大門戶。

財政部國有財產署專員林建民表示，這次鹿港轉運站BOT案為彰化縣首案BOT案件，期待透過本案之開發能夠帶動產業發展並活絡地方經濟。

工務處長林漢斌表示，為提升在地居民及廣大觀光客交通便利、改善道路壅塞，縣府在建國路、鹿草路及中正路圍成之街廓，規劃興建綜合性客運轉運站，占地9757平方公尺，提供多元的服務。基地緊鄰西濱快速道路，可快速抵達台中港；加上，離岸風電國內外大廠紛紛投入龐大資金開發，年產值達1550億元；鹿港溪再現工程、鹿港捷運線規劃等重大建設前景可期。藉由興建轉運站提供旅館、餐廳及賣場等觀光設施，提升公共運輸服務，將遊客帶過來，也便利在地居民，更推升鹿港文化及觀光發展，跨入國際化的行列。

(中時 )