知名咖啡連鎖品牌特色門市又一發！星巴克19日宣布，雲林縣北港鎮首間星巴克門市-「北港門市」將於11月20日盛大開幕，為呼應北港朝天宮宗教重鎮意涵，該店從外觀建築設計就很有特色巧思；產品方面，該店也是雲林縣首間導入「氮氣系列（Coffee ＆ Tea on Tap）」飲品專案及「現烤專案」的門市，可望再吸引一波朝聖人潮！

歡慶北港門市開幕，星巴克表示，11月20日至11月25日於北港門市打卡「Meet Me ＠ Starbucks-北港」，完成上傳FB或IG成功，可享點購兩杯相同口味／容量皆一致的氮氣系列飲品，第二杯半價優惠乙次。另，11月20日起至12月3日單筆消費滿1,500元即贈門市限定提袋，星禮程會員消費再加贈門市限定明信片乙張。

星巴克表示，北港門市坐落於進出北港的主要幹道-華南路（台19省道）上，門市建築設計概念以雙手合十的意象貫穿整體，並從外觀延伸至室內壁面及造型格柵天花，室內色調也運用類似寺廟的古樸紅棕色，展現出蘊含歷史及在地情調的風格。不僅如此，門市內藝術牆面，更邀請北港當地葉成豐老師合作，運用紙雕工藝手法，表現出星巴克的咖啡生長過程。

星巴克指出，北港門市是雲林縣首間導入「氮氣系列（Coffee ＆ Tea on Tap）」飲品專案及「現烤專案」的門市，提供顧客可以品嘗到經典熱銷的「氮氣抹茶那堤」、「氮氣芙蓉花果茶」、「氮氣馥列白」、「氮氣焦糖瑪奇朵」四款飲品，以及法國直送的「現烤糕點」及紐西蘭優質穀物與乳製品製成的「現烤餅乾」的新鮮酥香。

此外，星巴克說，北港門市也推出「北港馬克杯」及「北港隨行卡」，設計以獨特的建物外觀，結合傳統民俗活動的文化特色，是到訪北港門市不容錯過的蒐藏，同步於北港門市11月20日開幕首賣。

(工商 )