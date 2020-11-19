對換發數位身分證行政院秘書長李孟諺19日表示，全世界有128個國家使用晶片或數位身分證，台灣應該要往前走，明年先選澎湖縣、新竹市、新北市部分區域試辦，再做調整與改善，數位身分證在資安上的考量已經有很周延的作法。

李孟諺19日在行政院會後記者會，被問到數位身分證發放可能有個資外洩疑慮時指出，目前全世界已經有128個國家使用晶片或數位身分證，台灣目前還在用紙本，落後世界上主流國家的狀況；健保卡用晶片卡、護照使用有晶片功能也行之多年，台灣應該要往前走。

其次，他說，考量資安問題，未來數位身分證，民眾可以選擇只是身分證的識別還是要有自然人憑證的功能，二擇一，可以同時讓自然人憑證與身分證合併使用成一張（卡），民眾可以自主選擇，也可選擇分開申辦。

他說，考量資安除了引進國內最優秀的團隊外，行政院也會組成資安團隊做整個資安的檢核，明年先選擇小區域試辦，先選澎湖縣、新竹市、新北市部分區域進行試辦換發，透過小區域的試辦讓各界高手來挑戰，再根據試辦結果做調整與改善，數位身分證在資安上的考量已經有很周延的作法。

(工商 )