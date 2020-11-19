天后蔡依林「Ugly Beauty2020世界巡迴演唱會」高雄站，20日起將連開6場，吸引9萬人朝聖，帶來數億商機，周邊商家、飯店連帶受惠。Jolin透露想吃瑞豐夜市等高雄美食，高雄市長陳其邁也歡迎她來高雄，推薦可到大港橋、駁二走走，趁勢行銷高雄觀光。

Jolin前幾天已到高雄預做準備，她在臉書上傳影片說，高雄天氣很好，本來帶帽T結果不需要，第一次在高雄待這麼久；還預告會準備台語歌給大家驚喜，上次是唱《舞女》，這次會唱新的。

天后蔡依林20日起在高雄巨蛋開唱，帶來豐碩觀光財。圖為民眾與演唱會看板搶先合影留念。（柯宗緯攝）

高雄田寮月世界擁有世界級惡地地形，遊客中心22日即將啟用。（高市觀光局提供／柯宗緯高雄傳真）

高雄田寮月世界擁有世界級惡地地形，遊客中心22日即將啟用。（高市觀光局提供／柯宗緯高雄傳真）

身為地主的陳其邁也到Jolin臉書留言，可以趁著空擋搭輕軌到大港橋走走、到駁二看「彩虹」，伴著海風散步又美又浪漫，還能到鹽埕區吃肉燥飯、喝奶茶、黑輪。有空可以到六龜賞花泡溫泉、逛老街，再到美濃採白玉蘿蔔、帶橙蜜香番茄回家。

緊鄰高雄巨蛋的飯店H2O水京棧業者指出，本周及下周平假日都接近滿房或全滿，隨著疫情回穩加上國旅旺盛，高雄演唱會活動多，今年下半年住房率與去年同期相比增加1成。

另外，擁有世界級惡地地形的「田寮月世界」遊客中心22日將開幕，高市觀光局特別邀請民眾輕旅行，推出期間限定「惡地市集」，帶領民眾走訪田寮、岡山一日遊。

(中時 )