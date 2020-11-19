周揚青、歐陽娜娜出席新節目記者會。(取自微博)

周揚青比例奇怪，歐陽娜娜憔悴發福。(取自微博)

大陸網紅周揚青自斷開前男友羅志祥後，事業大發，不僅服裝事業經營的風生水起，現在還受邀與陳偉霆、歐陽娜娜、范丞丞、THE 9成員劉雨昕等當紅明星參加大陸綜藝節目《潮流合夥人》第二季。只是隨著節目發布會的照片曝光，周揚青少了修圖軟體的真實模樣，也引發大陸網友熱議，驚呼她身材比例也太奇怪！

周揚青日前穿著一身黑色潮服參加《潮流合夥人》第二季節目發布會，不過卻被發現少了修圖軟體的她，身材比例超奇怪，網友紛紛留言「她脖子怎麼了」、「我還以為她故意聳著脖子，太虐了」、「脖子短還墊肩才要命」、「本質網紅見光死罷了，只能活在精修圖中」。

對此，一向高EQ面對外界流言蜚語的周揚青，也悄悄在微博小號自嘲：「真糟糕，今天的脖子不見了。」

其實不只周揚青，連站在她旁邊的歐陽娜娜也被發現狀態不佳，疑似是服裝關係，讓她整個人看起來胖了至少10公斤，成為網友討論的另一焦點「我的媽，你不說我也不知道這是她」、「看了好久才看出來是她」、「我看了好幾張其他角度的，她是不是胖了」。

(中時新聞網)