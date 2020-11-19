近日嘉義一名34歲女子接受手術，拔下20顆齲齒回家後隨即陷入昏迷，經搶救9天不治。家屬質疑「吸入性肺炎」死因，批根本是拔20顆牙手術造成，引起廣大熱議。對此，「盾牌牙醫史書華」在專欄中呼籲大家不要「先射箭再畫靶」，表示一次拔多顆牙都需經過醫師審慎評估，其實全身麻醉比拔20顆牙齒風險更高。

嘉義縣34歲鄭姓女子4日到嘉義基督教醫院進行拔牙手術，過程中共拔掉20顆齲齒，隔天就陷入昏迷疑斷氣。（呂妍庭攝）

一次拔20顆牙致死事件引起社會關注，史書華在《太報》專欄中表示，要進行一次拔20顆牙手術前，當然要經過醫師評估，並呼籲在探討這案件時，大家不應該「先射箭再畫靶」。事實上，一次拔1顆牙跟一次拔20顆牙的差別只在於傷口大小，以及病人後續吃東西以及病患心理上的關係，拔牙的深度以及其他病發症常常比拔牙的數量還需要醫師費心評估。史書華說，有時候拔1顆深度埋伏牙齒的傷口比拔5顆牙齒的傷口跟併發症還要嚴重。

史書華指出，儘管門診拔牙都以局部麻醉為主，為了病人吃東西方便，通常會分次分邊拔牙，但實際上，一次拔牙10顆、20顆、30顆也不見得違反醫療常規。例如此案例，病患領有身心障礙手冊，身障者常因無法配合門診手術而需要全身麻醉，但全身麻醉本身的風險，有時候可能比拔一顆牙本身的風險還要高。

對於醫師來說，1個拔牙傷口跟20個拔牙傷口相比簡直微不足道，麻醉20次，還能風險轉嫁，那多簡單？但是病患全身麻醉越多次，保證死亡率會大幅上升。史書華說，拔20顆牙對病人造成的負擔，絕對比正顎手術小，比全口植牙小，雖然拔牙會造成短期血中細菌增高，但不拔牙是24小時隨時都會有細菌存在。

最後，病患家屬控院方完全沒有說明要一次拔這麼多顆牙，史書華認為機率並不高，畢竟拔牙前的手術同意書以及麻醉同意書都會記載清楚。反而會想問「為什麼一定要拖延到這麼嚴重才處理？」其實遇上病患過世，家屬會痛苦，主刀醫師也會難過，現在願意在口腔外科前線工作的醫師已經很少，願意幫助身心障礙者開刀，更是做著高風險低報酬的佛心工作。史書華表示，希望不要因為這樣的遺憾事件讓好的醫師離開這些艱難的工作崗位，最後損失的反而是需要醫療的普羅大眾。

(中時新聞網)