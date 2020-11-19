主動脈剝離是一種複雜而致死率很高的心血管疾病，患者前一秒還很正常，下一秒突然感到強烈撕裂性疼痛，並且延伸到背部或脖子，造成喘不過氣、頭暈、半身麻痺甚至休克昏迷，嚴重者會腦中風、心衰竭甚至猝死。不過這個緊急狀態往往並非一日造成，新北市恩主公醫院日前收治一名七旬男性，被診斷為主動脈剝離高危險者，且經電腦斷層診斷出慢性剝離性主動脈瘤，所幸及早發現，經過複合式手術，患者現已恢復健康。

恩主公醫院心臟外科主任陳綱隆醫師表示，這名男性本身已是門診追蹤慢性病的患者，在追蹤心臟超音波時，發現有主動脈剝離危機，再經電腦斷層診斷，確診為慢性剝離性主動脈瘤。陳綱隆醫師運用複合式主動脈支架手術，同步進行主動脈弓人工血管置換，術後盧先生恢復良好。

恩主公醫院心臟外科主任陳綱隆醫師使用複合式主動脈支架手術，同步進行複合式主動脈弓人工血管置換。(圖/恩主公醫院提供)

主動脈剝離症狀多元，包含猝死、心肌梗塞、中風、高血壓等，大部分的患者平常並無任何徵兆，突然主動脈剝離時，因為牽涉到不同的發生部位，症狀往往各異，有時會拖延診斷及治療時機。

傳統的主動脈瘤或剝離治療，都是大傷口、大範圍的手術，手術風險較高，患者也需承受相當長的術後恢復期。陳綱隆醫師指出，隨著醫療科技的發展，現在的複合式主動脈支架手術能更精確處理複雜性主動脈弓疾病，以小傷口的血管腔內手術進行，大幅減少腦部缺氧時間，縮短整個手術時程，進一步改善病人手術預後，就能造福更多高風險的主動脈疾病患者。

(中時新聞網)