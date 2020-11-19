109學年HBL高中籃球聯賽男子組光復高中，本季加入了從美國回來的鋒線好手陳將双，今天預賽首戰他狂轟31分、7籃板、3助攻，幫助球隊挺過基隆商工的追擊，83比63旗開得勝。

光復高中、基隆商工及兩隻HBL前冠軍松山高中、南山高中預賽同組，加上光復、基商過去也打進過HBL四強，這個分組也被視為預賽的「死亡之組」，光復首戰收下勝利，教頭陳定杰指出，球隊目前狀況還不是最好，還得一場一場繼續努力，球員一度有點不專注，被基商連連追分，他提醒大家勿忘上一戰東山高中首節落後21分、最終逆轉勝的範例，就算領先都不能鬆懈，加上馮誠恩、羅宣平有適時跳出來帶動球隊，才能穩住勝果。

陳將双國中畢業後赴美挑戰，因為新冠肺炎疫情先回台，也成為光復「籃猿」有力的新戰力，對於生涯第一場HBL，他說：「感覺不錯，很感謝定杰教練給我信心，讓我進攻籃框，不過自己體能上還要加強，下半場有些不穩定，給自己這場打60分。」

陳定杰肯定陳將双的加入帶來衝擊，給他首戰表現打70分，坦言球隊需要他打好打滿，體能上要再調整，負荷更快的比賽節奏。

HBL上個賽季尾聲因為新冠肺炎疫情未能開放觀眾進場，隨著台灣防疫有成，高中體總在男子組預賽也開放球迷進場，但場內不得飲食、必須全程配戴口罩，也得實名登記，看到學校動員啦啦隊，陳將双表示很興奮，自己屬於人來瘋的球員，打起來會更有動力，得提醒自己不要High過頭，接下來兩場預賽要對抗松山、南山，大家要更緊繃來面對。

(中時 )