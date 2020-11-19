徐榛蔚參觀旅店陳設。（王志偉攝）

「悅樂」旅店鎖定年輕世代，走智慧科技風，採自助報到系統。（王志偉攝）

王志偉／花蓮報導

疫情趨緩，花蓮已成今年國旅最熱門旅遊縣市，看好國旅市場，遠雄集團繼遠雄悅來大飯店後，以花蓮為第一站，拓展全新品牌「悅樂旅店」，走輕奢華、科技風，有背包客房、雙人、4人共5種房型，34房及30個背包客鋪位，客群鎖定年輕世代，平日最低740元起，明年計畫朝高雄、台中、台南拓展。

遠雄集團在花蓮有海洋公園、遠雄悅來大飯店等事業體，睽違19年遠雄遊憩休閒事業再拓全新飯店品牌「悅樂旅店OLAH Poshtel」，首間悅樂旅店落腳花蓮市，縣長徐榛蔚、花蓮市長魏嘉賢前往祝賀。

徐榛蔚表示，因疫情旅客無法自由進出國內外，國旅，更讓國人認識台灣的美、花蓮的美，感佩遠雄遊憩休閒事業啟動花蓮首間輕奢華旅店，縣府也持續與觀光旅遊飯店攜手合作，打造花蓮成為最適觀光旅遊的友善城市。

遠雄遊憩休閒事業副董事長武祥生說，希望創造一個有別於傳統飯店框架的品牌，融合永續環保的理念、共享空間的彈性、地方民宿的獨特在地體驗，讓悅樂旅店能成為新世代的場域。

店長蔣晉元表示，「悅樂」旅店鎖定年輕世代，走智慧科技風，採自助報到系統，房客入住輸入訂房代號或身分字號、姓名等，就可直接結帳、取得發票；退房也不需要經過櫃臺，直接到退房機，收回房卡後，完成退房流程。因為在市區，可逛鬧區，步行10分鐘也可抵東大門夜市等熱門景點。

(中時 )