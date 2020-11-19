今年7月大陸兩名駐台記者，因參與《海峽新幹線》節目錄製，被驅離出境，陸委會發言人邱垂正19日表示，因其「與原先申請駐點之目的不符者」，而這種情形現在仍存在，今日特別「善意提醒」其他駐台陸媒，目前陸委經掌握相關情形後，已通報主管機關文化部，現已在研議相關辦法，未來勸導不聽者，將依法處置。

邱垂正說，政府最初准許陸媒來台駐點「採訪」，並不包括「錄製節目、製作談話性節目」，與當初許可目的是不符的，陸委會也已請主管機關文化部通知相關陸媒，停止在台參與錄製節目的行為，如未停止，政府會依法處理，因此今天特別「善意提醒」。

對於邱垂正說「依法處理」，媒體提問，是違反哪一條法律？邱垂正未明確指出違反哪一條法律，只再重申，其與當初申請許可採訪的目的不符，強調「你是來採訪新聞，不是錄製節目。」又稱，最初開放兩岸媒體駐點，是希望能交流、溝通，而他表示此類節目已造成兩岸「對立」。

據瞭解，在台駐點的陸媒共有10家，央視、東南衛視與海峽衛視均有涉及此事件，邱垂正表示，文化部已通知相關涉及陸媒。至於台灣電視台租借給陸媒攝影棚一事，是否也將涉及違法，邱垂正說，政府還在研議相關辦法中。

(中時 )