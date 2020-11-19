清景麟教育基金會董事長林聰麟18日受邀回母校高雄燕巢國小，分享自己的生涯規劃經驗談以及童年求學回憶。（柯宗緯翻攝）

清景麟教育基金會董事長林聰麟（右）18日受邀回母校高雄燕巢國小，分享自己的生涯規劃經驗談以及童年求學回憶。（柯宗緯翻攝）

清景麟教育基金會董事長林聰麟18日受邀回母校高雄燕巢國小，分享自己的生涯規劃經驗談以及童年求學回憶，師生踴躍發言提問，會後還驚喜的帶來事業版圖麟咖啡的甜點與咖啡分享給全校500多位師生，勉勵小小學弟妹們，堅持勇敢追夢，「人人都可以是董事長」。

燕巢國小針對中高年級學生用心規劃職業探索活動，透過前人的分享，讓學生能有提早生涯規劃的認知，校長朱麗玲想到長期支持學校清景麟教育基金會的董事長林聰麟也是燕巢國小的校友，這位大學長默默支持母校卻從不露面，於是鼓起勇氣提出邀約，董事長二話不說馬上答應，讓校方又驚又喜，無不殷盼本人出現。

林聰麟從事房地產代銷與建設，近期也發展餐飲事業版圖開設咖啡廳，他分享自己出身燕巢，家族親戚多為務農工作，小時候家務農事忙碌，常常要利用在學校就把功課寫完，對於自己的功課從不讓家人擔心，也保持在全班前三名，但到了大學意外落榜兩次，也選讀不是家人期待的科系，歷經低潮靠著毅力堅持突破。

雖然，並非房地產相關科系的他，憑著自己的興趣及對數字的敏銳，放手一搏，專研房地產領域已30餘年，他說每天都像新的，保有熱情與高度興趣，也自我要求創新突破，勉勵小小學弟妹們，未來要選擇自己有興趣並能堅持下去的職涯，只要每天比昨天進步一分就是成功。

同時林聰麟也表示時常飲水思源，每天充滿感恩，不是等到有能力才回饋，幫學校打掃、幫同學的忙，都是平常就可以身體力行的善行。大老闆也是從基層做起，證明只要態度正確、肯行動，未來人人都有機會是董事長。

巧逢隔日為林董事長的生日，校方喜迎大學長的返校，還用心安排驚喜，邀請當年的班導師趙忠華老師出席，提前為林聰麟慶生，70多歲的班導師事隔多年樂見自己的學生事業有成，又懂得回饋社會與母校也感到非常欣慰。林聰麟也大方與全校師生分享近期跨足餐飲事業開設麟咖啡的甜點與咖啡，與全校師生共同創造溫馨滿滿的新回憶。

(中時 )