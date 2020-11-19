第27屆原棒協關懷盃棒球錦標賽開幕，副總統賴清德（手持麥克風者）到場為選手加油。（蔡旻妤攝）

由原住民棒球運動發展協會舉辦的第27屆原棒協關懷盃棒球錦標賽，於19日在縣立體育場舉行開幕，將在台東縣7個場地開打，少棒及青少棒組共49支原住民棒球勁旅參加，其中富邦悍將張進德、美國印地安人張育成兄弟及副總統賴清德都到場為選手加油，共同點燃今年度的棒球賽事。

目前效力富邦悍將選手張進德及效力美國印地安人隊的張育成兄弟，也曾就讀泰源國小及國中棒球隊，受原棒協理事長林智勝邀約也再度參加關懷盃為學弟們服務，張育成認為現階段小學弟就是要開心打球，享受棒球，讓他們持續保有棒球運動的熱忱，為國爭光。

賴清德致詞時表示，棒球是台灣的國球，職棒選手裡有50％是原住民球員，其中的30％來自花東，換句話說棒球成為國球，原住民球員貢獻非常大，很感謝棒球英雄前輩，願意辦理關懷盃，給年輕選手夢想。他也承諾未來政府會結合民間企業對於棒球選手的出路、就業及就學等，給予協助。

本年賽事口號「Maleva」，是排灣族語「快樂」的意思。透過關懷盃讓國內、外職棒球星，回到花東回饋小學弟們，親自為小球員整理球場、指導球技，把傳承當作參加目的，關心原鄉部落的棒球發展。

開幕式活動由中華民國台灣原住民棒球運動發展協會理事長林智勝主持，他指出，原棒協是現役及退役原住民職棒選手主動發起組成，以回饋關懷花東基層棒球運動為宗旨，賽事為花東縣市輪辦，特別感謝台東縣長饒慶鈴及縣府團隊的協助，讓這項比賽及選手大會能夠順利展開。

饒慶鈴指出「重振台東棒球原鄉」是她上任重要施政重點，目前現役的職棒選手、甚至美日韓職棒中都有出身台東的選手，台東可以說是棒球選手培育的搖籃，年底縣內第一及第二棒球場將整修完成，屆時將邀請職棒與國際賽事來台東開打，推動棒球運動觀光產業。

教育處指出，今年共有49支隊伍加入戰局，其中少棒組就有33隊，創下歷年新高。有卑南國小、卑南國中、賓賜棒球場、豐田公園慢壘球場、泰安壘球場、臺東體中A、B棒球場等7個場地舉行4天賽事，除了本地隊伍以外，也讓全國各地的球隊報名參加，條件是報名選手裡必須有7成以上為原住民籍，彰顯原鄉傳承的意義。

(中時 )