中信兄弟周思齊已經表態會行使自由球員權利，此外張志豪、林智勝、官大元也有資格，張志豪今日出席關懷盃開幕儀式，他表示目前休賽季好好養傷、陪家人，自由球員等事情全權交給經紀人處理，而經紀公司則表示會在明天最後期限做決定。

兄弟張志豪正值33歲強打年紀，今年符合自由球員資格，動向十分受矚目，不過他今日出席活動相當低調，「我現在是養傷，所有事情，不管合約還是談薪，都交給經紀人，現在需要陪家人、養傷，不想被外界打擾。」而經紀公司也低調回應，是否會行使權利等到明天繼會有答案。

張志豪也不願多談今年比賽結果，只想告訴大家，「明年一定好好的。」張志豪透露現在傷勢恢復約一半，也因為受傷，因此今年有告知經紀人推掉所有活動，但關懷盃是他每年一定會參加的盛會。

張志豪回想起小時候打球沒有很好的資源，鞋子都穿學長留下來，都穿破掉的鞋，最難熬的是出去比賽，因為沒有經費，所以大家都擠一台車，因此張志豪也曾回饋母校球員每人一雙鞋，「就是因為小時候的經歷，球員要打、要跑，有好鞋子可以穿到畢業。」

(中時 )