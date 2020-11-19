中市警局霧峰分局19日邀集大里及霧峰區內高中、國中及國小等共計37所學校派員並邀同家長會長，舉辦「強化校園安全防制座談會」，偵查隊長陳文哲，說明警方與各校合作安全防護措施。（黃國峰攝）

馬來籍女大生台灣遇害，全國震驚，除到轄內大學安全講習外，中市警局霧峰分局19日上、下午再接再厲，舉行2場強化校園安全防制座談會，邀集大里及霧峰區內高中、國中及國小等共計37所學校派員並邀同家長會長參與，共同研析潛在危機，加強校園安全維護，避免危害事件發生。

霧峰分局表示，為擴大校園安全維護範圍，將會執行五大防護措施：

一、由「無毒校園專任警力」認輔學校成立緊急聯繫窗口，建置校園安全走廊。

二、結合義警、民防及守望相助隊等民力強化校園周邊巡守，增加巡邏密度，建立愛心安全據點，掌握校園周邊狀況及維護學生安全。

三、擴大校園安全環境檢測範圍，加強校外賃居處所安全訪視。

四、運用網路科技建立警政與教育間網絡群組。

五、定期召開校園安全座談會，提供多元化校園安全宣導，提供學校師生安全無虞的環境。

霧峰分局指出，校園多重防護措施，除原有與轄內各級學校簽定「校園安全支援協定書」，建立緊急聯絡窗口外，並與學校警衛、民力組織結合共同強化巡守功能，減少治安死角，更擴大辦理校園安全環境檢測評估工作，重新全面檢視校內、上下課路線沿線安全維護措施、監視錄影設備、路燈照明等設備是否充足。

霧峰分局也規劃治安風水師，針對校園及設置於校外的學生宿舍或租屋處進行檢測，並給予專業建議以改善居住環境，維護學生校外安全；運用社群軟體與學校之間成立「網絡群組」，請校方協助瞭解學生於社群網站反映相關的校安事件貼文，以通報警方共同協防，同時提供各學校申請安全防護講座宣導，以提高師生安全防護的警覺意識。

霧峰分局長陳家銘表示轄內大學、高中、國中及國小等各級學校多達40所，不論大學、高中或總數，都是目前中市警局各分局所轄最多的，維護校園安全向來都是分局相當重視的工作，我們有責任保護在這座城市生活的每一位市民安全！

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(中時 )