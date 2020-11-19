委內瑞拉將在下月6日舉行國會大選，與委國交惡的美國，聯邦參院18日通過川普總統的任命案，指派史托瑞（James Story）擔任2010年以來首位駐委大使。史托瑞誓言，將在委國邁向「權力過渡之際」「努力不懈」。華府與委國10年來關係緊張，互控對方恐怖主義，美國更對委方數度祭出制裁。

2019年1月，委國總統馬杜羅不滿華府支持自封臨時總統的瓜伊多等反對派，宣布與美斷交。同年8月，國務院在哥倫比亞首都波哥大，設立「委內瑞拉事務處」，便由擔任美國駐委臨時代辦的史托瑞負責，這個事務處形同虛擬使館，史托瑞早已是名義上的駐委大使。

華府與委國自2010年起便停止互派大使，時任委國總統查維茲，拒絕接受歐巴馬提名的大使人選帕爾莫，查維茲指出，帕爾莫指控委國支持哥倫比亞左派叛軍「哥倫比亞革命武裝力量－人民軍」（FARC），打破「所有外交定律」。

(中時 )