潘小姐在3歲時感染小兒麻痺病毒，導致左足踝嚴重變形。手術完成3個月後，不需柺杖輔助，左腳掌可以著地走路，原來造成疼痛長繭的部位也不再疼痛。（台東基督教醫院提供／蔡旻妤台東傳真）

「從沒想過可以這麼正的走路！」潘小姐在3歲時感染小兒麻痺病毒，導致左足踝變形，長期靠腳部外側走路，40餘年來飽受長繭、壓瘡之苦，經台東基督教醫院骨科進行切骨矯正及肌腱轉移手術，終於改「斜」歸正，「不必再為買鞋苦惱」，左腳掌也可以著地走路了。

「以為這輩子就只能這樣！」潘小姐說，她的腳部外側長期受到摩擦，常長繭、壓瘡，沒穿鞋就無法走路，還得選擇軟墊、氣墊、乳膠墊雙層的鞋子，好不容易挑到可穿的鞋，繭的問題依舊困擾。繭硬了，走路會痛，痛到忍無可忍，就得找醫師把繭切除，她曾多次產生壓瘡併發感染，住院接受清創。

潘小姐坦言，年過半百要動這麼複雜的大手術，曾經猶豫再三。術前她訓練左腳踝的活動，術後左腳即可撐著柺杖負重行走，6周後已能順利行走，手術完成3個月後，已不需柺杖輔助，左腳掌可以著地走路，原來造成疼痛長繭的部位也不再疼痛。

吳欣翰醫師表示，潘小姐16歲時接受過距骨下三關節固定術，經過30多年足踝變形，成為疼痛、長繭主因，只要透過適當的切骨矯正，仍可使腳再度平踩。

吳欣翰醫師指出，神經肌肉疾病常導致骨關節變形，除在台灣絕跡的小兒麻痺症外，其他頭部外傷、中風、腦性麻痺、周邊神經損傷都是常引起骨關節變形或活動障礙的原因，都可以藉由手術來矯正。

(中時 )