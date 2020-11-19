擴大版的Open Banking。金管會19日表示，因為新創及科技業者爭取，已由聯徵中心規畫建置第二資料庫，將有三大類資訊，即信用加值資訊、公務機關開放資料及聯徵自行測試資料，預計2021年底開放讓非金融業者查詢。

開放銀行業務，即是由銀行與第三方服務提供者（TSP）合作，銀行開放相關客戶及商品資訊，供TSP運用，以提供更有效率或整合的服務，目前台灣仍在第一階段，即公開的資料查詢，正在評估進入第二階段。

金管會主委黃天牧在今年6、7月與金融科技業者面對面溝通，業者反應希望能查詢運用聯徵中心的資料，發展金融科技及新的金融服務，銀行局主秘童政彰表示，聯徵中心之前都是會員制，即只開放金融機構提供資料及查詢，一般產業是不能查詢，有其限制性，所以要如何符合金融科技業者的需求，目前正由聯徵中心規畫中。

童政彰表示，聯徵中心規畫四大策略方案，一是建立與金融科技業者的溝通平台；二是發展多元管道查詢平台；三是推動跨業合作；四是建構產業鏈的公會自律機制。

其中，短中期計畫之一，即是要建置聯徵第二資料庫，即不會直接釋出民眾的信用原始資料，共會有三種資訊，一是信用相關資料，經聯徵中心加值，如現行的J10（即個人信用評分機制，如2020年的勞工紓困貸款或央行小規模營業人貸款，都是用運此資料），二是已公開的公務機關資料，如戶役政資料、交通裁罰監理資訊等，三聯徵自行開發的測試資料庫。

童政彰表示，依據聯徵中心規畫的時間表，預計2021年10月前完成測試，2021年底上線，不過因為聯徵資料庫是直接連線，若開放非會員查詢，會有資安上的問題，另外也有客戶要同意提供個資強化機制，所以如何開放查詢，會再與銀行公會、新創及科技業者等討論，尚未完全定案

與現行討論的開放銀行不同的是，開放銀行是開放個別銀行的資料，但這次是由聯徵提供統一的資訊，算是擴大版Open banking，將有助科技業者及新創業者了解客戶，提供創新金融服務。

(工商 )