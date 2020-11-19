聖暉（5536）19日在線上櫃買市場業績發表會上指出，看好全球產業在中美貿易戰關稅影響、加上疫情加速催化全球供應鏈重組，帶動台灣、東南亞地區擴建投資熱潮，聖暉於兩岸、越南、印尼、泰國、馬來西亞等地擁有就近服務優勢，創造集團接單利基；尤其台灣、東南亞地區接單表現暢旺，目前整體未完工的在建工程案量較去年同期成長，可望挹注未來整體營運成長動能。

聖暉前三季合併營收102.53億元，年增約9％；稅後淨利歸屬母公司業主6.97億元，年減約1成，EPS12.85元。

聖暉總經理賴銘崑表示，今年受疫情影響、獲利恐將因此衰退。不過，對於明年營運展望則審慎樂觀，尤其看好台灣與東南亞市場可望持續成長。

根據資策會產業情報研究所預估，2021年資通訊產業資本支出將呈現成長，其中，預估明年全球半導體產業持續投入先進製程研發、晶圓廠擴建需求，帶動明年半導體產業資本支出規模約845.81億美元，年成長17.8％，有助於創造聖暉未來營運良好條件。

聖暉表示，集團持續針對不同產業，對於機電工程、無塵室工程需求研發多元工法，以縮短建廠時程，提升創新工程價值。今年前三季，半導體已佔聖暉營收比重的51％、電子組裝20％、綠能光電13％、醫療生技5％、其他11％等。

聖暉採取多產業、多工種及多區域的營運策略有成，過去10年（2009～2019年），聖暉營收從46億元倍增至127億元，年複合成長率約10.7％；目前聖暉總員工數1,277人，市值約達新台幣105億元（3.5億美元），每年獲利及配息相當穩定。

聖暉為進一步打造集團中長期營運發展、強化集團整體財務結構，今年首次辦理8億元無擔保轉換公司債，18日依規定將公司債轉換價格訂為每股196.4元，轉換溢價率為102.03％。籌資案預計於11月底完成募資。

(工商 )