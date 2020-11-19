在今年9月，取得總金額約20億元的國軍中的海軍和空軍服裝製作及服裝供售站經營；日前董事會又決議通過，明年第一季結束台灣Armani品牌代理業務。嘉裕副總暨財務長陳俊宏19日在法說會上表示，嘉裕將以聚焦品牌精神進行轉型，深耕內銷供應鏈，建立食、衣、住、行各類產品供應鏈的電商平台。

嘉裕累計今年1-10月合併營收8.61億元，年衰退22.94％；累計前三季的稅後虧損達3.21億元，每股稅後虧損1.69元。

在結束Armani品牌代理業務後，嘉裕仍代理FURLA業務；並擁有自有品牌-Carnival及團體製服業務。

根據嘉裕所定訂的未來轉型發展方向，是以「輕資產」營運方向調整業務，並掌握通路優勢、發展核心品牌，重塑數位系統的供應鏈管理中心，未來將全力投入國軍高品質軍服與供售站服務資源。

為進行轉型，嘉裕在明年的第一季，將移轉台灣Armani品牌服飾代理業務給同集團的台元紡織；而取得國軍中的海軍和空軍服裝製作及服裝供售站經營，也是為深根內銷供應鏈做準備。

據估算，嘉裕在結束代理的品牌ARMANI台灣的店櫃經營，將減少2.5～3億元的年營收；但，在開始出貨國軍的制服，年營收可增加6～7億元。因此，整體來看，2021年，嘉裕的營收還是可望呈正成長。

陳俊宏指出，嘉裕已規畫在12月底前，完成官兵軍服銷售的電商平台，預計明年1月上線。為深耕內銷供應鏈，嘉裕也會在此電商平台，充實有關食、衣、住、行的各類產品提供，建構一個完整的體系。而未來物流的部分，嘉裕指出，已經和業者進行簽約中。

法人估，海軍和空軍服裝製作及服裝供售站經營，將會是嘉裕2021年主要營收獲利來源，營占比可望超過5成。

(工商 )